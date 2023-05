Rakitić najavio finale Europske lige: O tome mogu snimiti film

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, koji će u srijedu sa Sevillom igrati u finalu Europske lige protiv Rome, poručio je da mu je cilj opet doći do pehara tog natjecanja baš kao i 2014.

- Jako smo sretni što smo opet u velikom finalu, ali u njega ulazimo mirno. Prisutna je velika želja za pobjedom, no idemo korak po korak kako bi smo uživali u svakom trenutku - izjavio je 35-godišnji Rakitić u obraćanju medijima uoči puta u Budimpeštu.

Foto: MARCELO DEL POZO

U glavnom gradu Mađarske sučelit će se u 21 sat jedanaestoplasirana momčad španjolskog prvenstva Sevilla i šestoplasirana ekipa talijanske lige Roma.

- Atmosfera u našoj svlačionici te oko nas je izuzetno dobra i pozitivna. Moramo nastaviti rasti kao grupa jer smo svjesni što nas očekuje. Svi moramo pružiti 100 posto svojih mogućnosti da bi smo pobijedili - rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

Sevilla je prethodno svladala Juventus i Manchester United dok je Roma eliminirala Bayer Leverkusen i Feyenoord.

- Idemo u Budimpeštu odigrati savršenu utakmicu. Želimo opet donijeti pehar u Sevillu - napomenuo je Rakitić kojem će to biti 50. utakmica ove sezone.

Rakitić, aktualni dokapetan Seville, već je osvojio Europsku Ligu s tim andaluškim klubom prije devet godina. Sevilla je tada u finalu u Torinu odigrala 0-0 s Benficom no slavila je boljim izvođenjem jedanaesteraca. Ove sezone, međutim, nije izgledalo da bi bijelo-crveni s juga Španjolske ponovo mogli do finala jer su tijekom prvog dijela sezone bili u zoni ispadanja iz prve lige. Momčad je uzletjela nakon što je prije dva mjeseca na klupu sjeo trener Jose Luis Mendilibar kojem je uprava dala privremeni ugovor do 30.lipnja.

Foto: ALBERT GEA

- Želi li netko napraviti film o dugoj i teškoj sezoni, mogao bi snimiti film o nama. Ekipa je uvijek imala kvalitetu i samopouzdanje no novi trener je unio snagu i postavio jasne zahtjeve pred nas što je dovelo do pozitivnih rezultata. Idemo ondje napunjeni samopouzdanjem

Rakitić, s brojem 10 na leđima, napominje da on i suigrači više ne razmišljaju o onome što je bilo nego samo gledaju prema predstojećoj utakmici s Romom. Roma, predvođena trenerom Joseom Mourinhom, prošle sezone je osvojila Konferencijsku ligu finalnom pobjedom od 1-0 nad nizozemskim Feyenoordom.