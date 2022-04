Rakitić nakon poraza od Reala: Bolno. Trebalo smo vjerovati u sebe u tim trenucima, ali nismo

Ljutit sam i tužan. Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, no Real Madridu ne smiješ ostaviti slobodan niti centimetar terena jer te kazni - izjavio je kapetan Seville Ivan Rakitić (34) koji je zabio gol za Andalužane u porazu 3-2 kok kuće od Real Madrida.

On je doveo Sevillu u vodstvo od 1-0 iz slobodnog udarca u 21. minuti. Četiri minute kasnije njegov suigrač Erik Lamela povisio je na 2-0.

- Utakmicu smo prilično dobro kontrolirali, usmjeravali smo ju gdje smo htjeli, a čak i onda kada su smanjili na 2-1 imali smo poneki kontranapad. No ako ne zabiješ stigne ti kazna.

Realov brazilski napadač Rodrygo smanjio je u 53. minuti.

- Počeli su nas pritiskati pa mi nismo izlazili lako prema naprijed kao u prvom poluvremenu. Vrlo lako su nam zabili taj gol. U tim trenucima smo trebali vjerovati u sebe, a nismo, pa su se kasnije dogodile stvari koje su se dogodile.

Real Madrid je u 82. minuti golom braniča Nacha Fernándeza izjednačio na 2-2 a onda je napadač Karim Benzema u 92. minuti pogodio mrežu za preokret i pobjedu 2-3.

- To je izrazito bolan poraz. Bili smo učinili veliki napor, pa nas je taj pogodak rastužio.

Nije bio zadovoljan suđenjem na stadionu Ramón Sánchez Pizjuán u Sevilli. Smatra da je Realov vezni igrač Eduardo Camavinga (19) trebao biti isključen.

- Njegov potez je bio jasan prekršaj, za drugi žuti karton, pa ne razumijem kako je sudac to interpretirao na drugačiji način. Zatim nam se ozlijedio Martial. Čini se da su svi detalji bili protiv nas, no ne smijemo se žaliti. Dogodilo se to što se dogodilo, ostaje nadati se da će se u nadolazećim utakmicama takvi detalji okrenuti na našu stranu.

Real Madrid je šest kola prije kraja došao do 75 bodova, a Barcelona, Sevilla i Atlético Madrid imaju po 60. Barcelona pri tome ima dvije utakmice manje.

- Trebamo zahvaliti publici na podršci i ispričati joj se na ovom porazu. U četvrtak nas čeka nova utakmica, podići ćemo se protiv Levantea. U tom susretu moramo pobijediti.

Sevilla u četvrtak gostuje kod pretposljednjeg Levantea.

- Moramo se brzo podići uoči tog susreta - naglasio je hrvatski igrač s brojem 10 na leđima.

Četiri najbolje plasirane ekipe izborit će iduće sezone nastup u Ligi prvaka, no Sevilli sada prijeti petoplasirani Betis koji ima 57 bodova.

- Sada su sve preostale utakmice poput finala, za sve ekipe. Moramo stoga biti mentalno snažni - zaključio je Rakitić koji je ove sezone zabio sedam golova i ima pet asistencija za Sevillu u svim natjecanjima.

