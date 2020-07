Rakitić ne vidi gdje je problem: 'Neuer nije napravio baš ništa loše, pa on je poput Hrvata!'

Pjesma je o ljubavi prema Hrvatskoj i o tome kako je zemlja lijepa. Pjesma nema nikakvu drugu pozadinu, a ni Manuovo pjevanje. Zvale su me stotine ljudi i rekle da im je drago što je kod nas, rekao je Rakitić

<p>Jedno subotnje popodne uz vaterpolo, pjesmu i vino pretvorilo se u problem za <strong>Manuela Neuera</strong>. Nijemca, koji se skinuo u "odoru" vaterpolskog golmana pa zatim zapjevao s društvom, između ostalog i "Lijepa li si", odmah su pod povećalo stavili njemački mediji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manuel Neuer pjeva "Lijepa li si"</strong></p><p>- Pjevanjem na hrvatskom jeziku u tamošnjem beach baru Neuer je izazvao uzbuđenje na Balkanu i na društvenim mrežama. Hrvati ga slave, ali ga Srbi i Bošnjaci žestoko napadaju. Što je toliko eksplozivno u pjesmi koju Neuer pjeva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pjevač Thompson. On je pjevajući pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara" slavio zločine ustaša, hrvatskih fašista i nacističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Na navedenim mjestima bili su koncentracijski logori u kojima su zatočeni, mučeni i ubijani deseci tisuća civila, Srba, Roma i Hrvata. Neuer, pak, pjeva njegovu pjesmu "Lijepa li si" u kojoj Hrvati svojataju dio Bosne i Hercegovine koji su u krvavom ratu s Bošnjacima sredinom 90-ih pokušali pripojiti Hrvatskoj - napisao je najpoznatiji njemački list Bild.</p><p>Neuer se, pak, javio i kazao da "ne zna hrvatski jezik i da nije znao što pjeva ni od kojeg pjevača", a sve je komentirao i<strong> Ivan Rakitić </strong>koji kaže da ne vidi u čemu je uopće problem.</p><p>- Manu je poput Hrvata. Ponosni smo što svake godine dolazi u Hrvatsku i osjeća se ugodno u našoj zemlji. Meni je u Schalkeu bio poput starijeg brata. Manu ima poseban odnos prema našoj zemlji zbog svog prijatelja i osobnog trenera vratara Tonija Tapalovića. On je Hrvat i dolazi iz Dubrovnika te je on veliki razlog zbog kojeg se Neuer zaljubio u Hrvatsku i našu muziku", rekao je Rakitić u razgovoru za<a href="https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2020/07/ivan-rakitic-ueber-urlaubsvideo-von-manuel-neuer-manu-ist-einer-von-uns" target="_blank"><strong> Sport1</strong></a> i dodao:</p><p>- Thompson je popularan i voljen u cijeloj Hrvatskoj. Pjesma je o ljubavi prema Hrvatskoj i o tome kako je zemlja lijepa. Pjesma nema nikakvu drugu pozadinu, a ni Manuovo pjevanje. Zvale su me stotine ljudi i rekle da im je drago što je kod nas. Šteta je što sada rade od svega toga. Manu nije napravio ništa loše. Samo se osjeća dobro i ugodno u društvu hrvatskih ljudi.</p><p>Osim što je pjevao i igrao vaterpolo s <strong>Nikšom Dobudom,</strong> Neuer se posljednjih dana vozio biciklom i kod Omiša počastio pićem domaće ljude. Sa svakim pojedincem malo je i proćakulao te se fotografirao, ali brzo će opet nogometne obaveze. Punih baterija.</p>