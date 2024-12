Rakitić: Nek se popije i pokoja piva! Prestar sam da Siguru budem brat, više sam kao stric

Hajduk je u 15. kolu HNL-a na Poljudu pobijedio najvećeg rivala Dinamo s 1-0. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 54. minuti kada je Niko Sigur pogodio mrežu Danijela Zagorca i donio tri boda “bilima”.

- Vidjeli smo danas jednu jako dobru i ozbiljnu utakmicu. Svi su mogli uživati. Pokazali smo se kao ozbiljnija i čvršća momčad te zaslužili ovu pobjedu. Jako smo sretni i veseli pa neka se i opustimo večeras. Neka se popije i po koja piva, nema problema. Svjesni smo da nas čeka još borbe te da ima brdo utakmica. Sutra krećemo s maksimalnim pripremama za Goricu - rekao je Ivan Rakitić.

Zašto prvo poluvrijeme niste odigrali toliko dobro?

- Nitko nije napravio ništa konkretno. Marko je imao dobru šansu, oni su ubacivali nekoliko centaršuteva. Utakmica je bila čvrsta, nismo željeli pogriješiti. Mislim da smo u drugo poluvrijeme ušli dobro i na kraju zaslužili pobjedu.

Rakitić nije komentirao igru Dinama.

- Vratit ću se na naše. Dobro smo stajali, kvalitetno od početka. Mister nam je puno puta ponavljao da fantastično radimo. Padala je kiša, puhalo je, ali smo se maksimalno pripremili. S 37 godina živiš svaki dan puno ljepše nego s 19. Cijenim svaki dan ovo druženje i zajedničku borbu.

Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Ne trebamo se zamarati drugima'

S tvojim iskustvom, što misliš da treba napraviti da zadržite prednost?

- Ne trebamo previše razmišljati. Večeras je dopušteno opustiti se, ali od sutra se maksimalno fokusiramo na Goricu. Rijeka još nije izgubila utakmicu, Dinamo je uvijek tu, Osijek je blizu, Slaven je loše počeo pa se sada približio. Prvenstvo je teško, pogotovo sada kada idemo u goste. Čekaju nas teški tereni. Glupo je pričati što će biti za četiri-pet mjeseci. Sutra krećemo s pripremama za Goricu!

Je li ova publika razlog zbog kojeg ste se vratili u Hrvatsku, u Hajduk?

- Na kraju se borimo za njih. Oni su naša slika, naše ogledalo. Pratimo njih i nije realno kada odemo na gostovanje u Varaždin, uz puno poštovanja, gdje bude 11-12 tisuća ljudi, a osjetiš da je 10.000 naših. Oni su tu cijelu godinu. Lako je doći na jednu utakmicu na Poljud, ali oni su uvijek prisutni. Ovo je pobjeda za sve nas koji volimo bijeli dres.

Koliko vidite potencijal Nike Sigura?

- Jedan je od dražih momaka u svlačionici, iako je odlučio ne igrati za "Vatrene", ali ima podršku cijele ekipe. Nije mu lako kada u utorak navečer igra utakmicu i mora proći 15.000 kilometara. Zna koliko ga volim. Ne mogu reći da mi je kao brat jer sam prestar za njega, ha ha ha, ali recimo stric. Svi se borimo za isto, imamo zajedničku ljubav. Nije važno je li to Livaja kojeg svi vole ili mladi koji tek dolaze.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Spremni smo na sve'

Pred novinare je stao Niko Sigur, strijelac jedinog pogotka na utakmici i, prema riječima Rakitića, njegov "nećak". Kanađanin je dao izjavu i na hrvatskom...

Kako komentirate utakmicu, zabili ste gol?

- Najbitnije je da smo pobijedili. Naravno da sam sretan što sam zabio i što smo dobili derbi, to nije obična utakmica. Idemo dalje, imamo Goricu idući tjedan i to će biti još jedna teška utakmica. Do kraja polusezone ostale su tri utakmice, a najvažnije je da radimo i da smo fokusirani na treningu.

Kome posvećujete gol?

- Rezultat je to rada ekipe i trenera. Sretan sam zbog gola, a iskreno, imao sam osjećaj da ću danas zabiti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rekao je Ivan Rakitić da vas svi podržavaju u odluci da igrate za Kanadu. Koliko vam znači podrška takvog igrača?

- Puno pričam s njim. Na početku sam imao problema s ozljedama i nisam puno igrao, a on mi je kao stariji brat. Sretan sam i zahvalan zbog toga. On je top igrač, ali još bolja osoba.

Vjerujete li da ćete se ustaliti u momčadi zadnja tri kola?

- Spreman sam na sve, ne znam hoću li igrati ili ne. Najbitnije je da mi pobjeđujemo.

Igrali ste na desnom beku, u veznom redu, na desnom krilu...?

- Nije bitno gdje igram, samo želim igrati. To sam rekao sto puta.

Možete li nam reći par riječi o golu? Je li ona reakcija na Baturinu bila instinktivna?

- Rekao sam Kaliku da pusti loptu i nisam očekivao da će Baturina imati loptu ispred. Vidio sam da je mogu uzeti. Krenuo sam i zabio gol. Ovo mi je sigurno najdraži gol u karijeri - rekao je junak Hajduka.

'Moramo skupiti glave, ovo nije dobro'

Pred novinare je kao pravi kapetan i lider stao Arijan Ademi.

- Nismo ništa više ni zaslužili, realno govoreći. Nismo bili pravi, idemo "skupiti glave" i nadati se da ćemo preokrenuti sve u našu korist.

Koliko vam je teško gledati bez da možete pomoći svojoj momčadi?

- Pa ne samo meni, svakom igraču je najgore gledati, a ne možete pomoći momčadi.

Kakva je situacija do polusezone, s obzirom na ozljede i brojne utakmice koje vas čekaju?

- Siguran sam da hoćemo, pokazali smo karakter već puno puta i pokazat ćemo ga opet. Mi to možemo, u teškoj smo situaciji, ali ova momčad to može iznijeti, baš kao i prošle godine.

Split: Zagrijavanje uoči susreta Hajduka i Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako vam se čini Hajduk?

- Odigrao je dobru utakmicu, pobijedili su i na tome im čestitam.

Ne pamtimo slabiji Dinamo u Splitu, imali ste jedan udarac Hoxhe?

- Ne bih ulazio u polemike, nismo bili pravi i jednostavno moramo biti puno bolji. Atmosfera? Pa uvijek ista, bučna i borbena - rekao je Ademi.

Sedam je bodova između Hajduka i Dinama, to je solidna prednost za lidera?

- Dobra, ali uhvatljiva prednost. Mi smo uvjereni da možemo to stići i napravit ćemo sve da to i učinimo.

Koliko ovaj tempo utječe? Igrati na tri fronta...

- Sigurno utječe, ali glupo je na to se vaditi. Znali smo da nas to čeka i bili smo spremni na to. Nekakve stvari su nas valjda poremetile, moramo se skupiti i ovo iznijeti do kraja.

Sedam bodova nije malo, ima još tri kola do kraja?

- Pa bit će teško to uhvatiti, ali dostižno je. Već smo to napravili i vjerujem da ćemo to opet napraviti - zaključio je Dinamov veznjak koji je zbog ozljede propustio utakmicu.