Skomina: Silinom starta Rog je ugrozio zdravlje Krovinovića, a za mene je penal na Rakitiću

Derbijem na Poljudu okončano je 15. kolo HNL-a, obilježeno zanimljivim utakmicama i kontroverznim sudačkim odlukama. Slaven Belupo priredio je sjajnu predstavu protiv Osijeka, Rijeka je s igračem manje slavila protiv Gorice, dok je Hajduk u "vječnom derbiju" svladao Dinamo. Sve sporne situacije analizirane su u emisiji "Tportal sudačka analiza" na MAXSport televiziji, u kojoj je svoje stručno mišljenje iznio bivši sudac Damir Skomina. Skomina je prvo komentirao dvije poništene situacije Osijeka, dva poništena gola i nedosuđeni penal. Prema njegovim riječima, sve su odluke bile ispravne.

Također, osvrnuo se na crveni karton Lindona Selahija iz 11. minute.

- Drago mi je da je sudac ovdje prepoznao situaciju. Napadač bi prvi došao do lopte, a igrač Rijeke bio je posljednji u obrani i napravio očit prekršaj. Crveni karton je opravdan - rekao je Skomina.

U sudačkoj nadoknadi pojavila se sporna situacija kada je lopta udarila Radeljića u ruku. Sudac Čulina nije pokazao na bijelu točku, što je Skomina podržao.

- Ključno je pitanje služi li ruka kao potpora pri klizećem startu. U ovom slučaju to nije kazneni udarac jer igrač koristi ruku za stabilnost.

Onda smo stigli do derbija, a prva situacija na redu bila je mogući penal na Rakitiću u 30. minuti.

- Jako teška situacija. Kad prolazim ovakve situacije komentiram sa sucima s renomiranim karijerama i tu smo bili jako podijeljeni. Mislim da je sudac na terenu najbolje odlučio. Mene smeta što Rakitić igra s loptom, a Kačavenda mu siječe put. Da je Kolarić i svirao penal, apsolutno se VAR ne bi mogao umiješati. Imamo i tendenciju Rakitića koji kada osjeti kontakt s nogom ide pojačati situaciju. Što god da je sudac sudio mora ostati njegova odluka. Situacija je to koju si ne želiš i bilo bi loše da je ova situacija odlučivala prvenstvo jer je to situacija u kojoj možemo beskonačno raspravljati, ali nije crno-bijela. Moje mišljenje je da je to penal, ali mogu razumjeti da ga sudac nije dosudio.

Slijedila je analiza Torrenteova mogućeg crvenog kartona iz 70. minute.

- Očit prekršaj, VAR se tu može umiješati ako je siguran da Krovinović može sigurno iskontrolirati loptu. Prekršaj je jasan i čist, i sudac je tu bio u dobroj poziciji, ali nije ju prepoznao. Tu lopta ide jako brzo i Zagorac sigurno ne bi išao nonšalantno prema lopti nego u puno trku. Ostaje dvojba i mogu razumjeti da se VAR nije uključio - rekao je Skomina.

Za kraj Skomina je analizirao crveni karton Roga iz 88. minute.

- Dobro je da se ovdje VAR uključio. Rog ne ide nogometno u ovaj start, to je prekršaj s prekomjernom silom i zdravlje igrača je u opasnosti. Čisti crveni karton. Kolarić gleda s krive strane, ali morao je bolje prepoznati silinu samog starta.

Damir Skomina zaključio je kako je suđenje u 15. kolu HNL-a bilo na solidnoj razini unatoč nekoliko teških odluka koje su izazvale rasprave.