SAVJETOVAO NIJEMCE

Rakitić nema nikakve dileme: Luka Vušković mora u Bayern!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Rakitić savjetuje Bayern: Uzmi Vuškovića! Mladi stoper oduševio Europu, ali Tottenham ne pušta lako jer ima ugovor do 2030. Hoće li Bavarci uspjeti?

Admiral

Bivši hrvatski reprezentativac i pomoćnik sportskog direktora Hajduka Ivan Rakitić u razgovoru za njemački Sky Sport dao je savjet jednom od najvećih europskih klubova. Na meti njegovih preporuka našao se 18-godišnji hrvatski stoper Luka Vušković, čije su igre u dresu HSV-a zaludjele nogometnu javnost, a Rakitić smatra da je za njega samo jedna prava adresa - Bayern München.

Rakitić, koji je i sam ostavio dubok trag u Bundesligi igrajući za Schalke, pomno prati razvoj mladog braniča i smatra da je već sada prerastao nivo na kojem igra. Njegova poruka bavarskom velikanu, upućena preko njemačkog Sky Sporta, bila je izravna i vrlo jasna.

​- Cijela nogometna Europa sada priča o njemu. Bayern mora učiniti sve i stisnuti gas. Vjerujem da taj dečko mora otići u Bayern. Po mom mišljenju, on je već spreman za sljedeći korak u jedan od apsolutno najboljih klubova, a za mene takvih u Europi ima samo četiri ili pet. Ima sve što je potrebno da postane jedan od najboljih stopera na svijetu - poručio je Rakitić.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Povod za Rakitićeve hvalospjeve bila je Vuškovićeva maestralna predstava u remiju HSV-a i Bayerna 2-2. Mladi Hrvat nije samo bio stup obrane, već je i zabio svoj četvrti gol sezone, pokazavši nevjerojatnu zrelost. Njegova hladnokrvnost nije promakla ni legendarnom Lotharu Matthäusu, koji ga je tijekom prijenosa opisao kao "lisca" s iskustvom veterana koji iza sebe ima tri Svjetska prvenstva. Da se ne radi o samo jednoj blistavoj večeri, potvrđuju i dvije uzastopne nagrade za novaka u Bundesligi te podatak da je već postavio rekord liga "petice" po broju osvojenih zračnih duela na jednoj utakmici.

Iako su Rakitićeva preporuka i pohvale Bayernovog trenera Vincenta Kompanyja jasan signal interesa, put do Münchena vrlo je kompliciran. Vušković je igrač Tottenhama, s kojim ima čvrst ugovor do 2030. godine. Spursi su ga platili Hajduku oko 14 milijuna eura i planiraju ga priključiti prvoj momčadi već za iduću sezonu, pogotovo jer se nagađa o odlasku kapetana Cristiana Romera. Njegova tržišna vrijednost već se procjenjuje na oko 40 milijuna eura. Ipak, s obzirom na neizvjesnu budućnost Dayota Upamecana i Kim Min-jaea kod Bavaraca, nije isključeno da će Bayern pokušati napraviti sve kako bi osigurao potpis braniča koji bi mogao obilježiti iduće desetljeće.

GER, Hamburger SV vs. SV Werder Bremen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 13, Saison 2025/2026, 07.12.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

