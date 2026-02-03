Rakitić nema nikakve dileme: Luka Vušković mora u Bayern!

Bivši hrvatski reprezentativac i pomoćnik sportskog direktora Hajduka Ivan Rakitić u razgovoru za njemački Sky Sport dao je savjet jednom od najvećih europskih klubova. Na meti njegovih preporuka našao se 18-godišnji hrvatski stoper Luka Vušković, čije su igre u dresu HSV-a zaludjele nogometnu javnost, a Rakitić smatra da je za njega samo jedna prava adresa - Bayern München.

Rakitić, koji je i sam ostavio dubok trag u Bundesligi igrajući za Schalke, pomno prati razvoj mladog braniča i smatra da je već sada prerastao nivo na kojem igra. Njegova poruka bavarskom velikanu, upućena preko njemačkog Sky Sporta, bila je izravna i vrlo jasna.

​- Cijela nogometna Europa sada priča o njemu. Bayern mora učiniti sve i stisnuti gas. Vjerujem da taj dečko mora otići u Bayern. Po mom mišljenju, on je već spreman za sljedeći korak u jedan od apsolutno najboljih klubova, a za mene takvih u Europi ima samo četiri ili pet. Ima sve što je potrebno da postane jedan od najboljih stopera na svijetu - poručio je Rakitić.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Povod za Rakitićeve hvalospjeve bila je Vuškovićeva maestralna predstava u remiju HSV-a i Bayerna 2-2. Mladi Hrvat nije samo bio stup obrane, već je i zabio svoj četvrti gol sezone, pokazavši nevjerojatnu zrelost. Njegova hladnokrvnost nije promakla ni legendarnom Lotharu Matthäusu, koji ga je tijekom prijenosa opisao kao "lisca" s iskustvom veterana koji iza sebe ima tri Svjetska prvenstva. Da se ne radi o samo jednoj blistavoj večeri, potvrđuju i dvije uzastopne nagrade za novaka u Bundesligi te podatak da je već postavio rekord liga "petice" po broju osvojenih zračnih duela na jednoj utakmici.

Iako su Rakitićeva preporuka i pohvale Bayernovog trenera Vincenta Kompanyja jasan signal interesa, put do Münchena vrlo je kompliciran. Vušković je igrač Tottenhama, s kojim ima čvrst ugovor do 2030. godine. Spursi su ga platili Hajduku oko 14 milijuna eura i planiraju ga priključiti prvoj momčadi već za iduću sezonu, pogotovo jer se nagađa o odlasku kapetana Cristiana Romera. Njegova tržišna vrijednost već se procjenjuje na oko 40 milijuna eura. Ipak, s obzirom na neizvjesnu budućnost Dayota Upamecana i Kim Min-jaea kod Bavaraca, nije isključeno da će Bayern pokušati napraviti sve kako bi osigurao potpis braniča koji bi mogao obilježiti iduće desetljeće.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn