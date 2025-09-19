Fermín je zaslužio startati svojim izvedbama u posljednjim utakmicama, no ja ostajem pri svome. Za mene bi Dani Olmo uvijek igrao, komentirao je Ivan Rakitić sastav Barcelone nakon pobjede u Ligi prvaka
Rakitić o bivšem dinamovcu: 'Za mene bi on uvijek bio u prvih 11'
Barcelona je u prvom kolu Lige prvaka pobijedila Newcastle 2-1 u gostima. Imali su Katalonci 2-0 do 89. minute kada je domaćin zabio gol i do kraja utakmice je bilo dramatično. Dani Olmo je u igru ušao u 82. minuti kao zamjena igraču utakmice, Marcusu Rashfordu, ali se tako kasni ulazak bivšeg dinamovca nije svidio Ivanu Rakitiću koji misli da bi Olmo svakako trebao imati mjesto u prvih 11.
Rakitić je za španjolsku radijsku postaju COPE komentirao utakmicu i dao svoje viđenje o Flickovom sastavu.
- U prošlosti je Barça pokazala da ima momčad i sjajan duh među igračima. To se neće promijeniti. Fermín je zaslužio startati svojim izvedbama u posljednjim utakmicama, no ja ostajem pri svome. Za mene bi Dani Olmo uvijek igrao - naglasio je Rakitić pa dodao:
- Mislim da će, kada Olmo bude sto posto spreman, sigurno biti u prvih jedanaest.
Fermin Lopez oduševio je Flicka u predsezoni te su mnogi španjolski mediji pisali da će ga teško biti izbaciti iz početne postave. Također, dolaskom Rashforda na krilo, Olmu se pojačala konkurencija da uđe u prvu postavu. Čak je bilo i govora da će Olmo u prijelaznom roku napustiti Barcelonu jer za njega nema mjesta, ali se to nije dogodilo te će se bivši igrač Dinama morati ponovo dokazati treneru kako bi izborio udarni sastav.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+