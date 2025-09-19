Obavijesti

NEMA DILEME

Rakitić o bivšem dinamovcu: 'Za mene bi on uvijek bio u prvih 11'

Piše Jakov Drobnjak,
Rakitić o bivšem dinamovcu: 'Za mene bi on uvijek bio u prvih 11'
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Fermín je zaslužio startati svojim izvedbama u posljednjim utakmicama, no ja ostajem pri svome. Za mene bi Dani Olmo uvijek igrao, komentirao je Ivan Rakitić sastav Barcelone nakon pobjede u Ligi prvaka

Barcelona je u prvom kolu Lige prvaka pobijedila Newcastle 2-1 u gostima. Imali su Katalonci 2-0 do 89. minute kada je domaćin zabio gol i do kraja utakmice je bilo dramatično. Dani Olmo je u igru ušao u 82. minuti kao zamjena igraču utakmice, Marcusu Rashfordu, ali se tako kasni ulazak bivšeg dinamovca nije svidio Ivanu Rakitiću koji misli da bi Olmo svakako trebao imati mjesto u prvih 11.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rakitić je za španjolsku radijsku postaju COPE komentirao utakmicu i dao svoje viđenje o Flickovom sastavu.

- U prošlosti je Barça pokazala da ima momčad i sjajan duh među igračima. To se neće promijeniti. Fermín je zaslužio startati svojim izvedbama u posljednjim utakmicama, no ja ostajem pri svome. Za mene bi Dani Olmo uvijek igrao - naglasio je Rakitić pa dodao:

- Mislim da će, kada Olmo bude sto posto spreman, sigurno biti u prvih jedanaest.

LaLiga - FC Barcelona v RCD Mallorca
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Fermin Lopez oduševio je Flicka u predsezoni te su mnogi španjolski mediji pisali da će ga teško biti izbaciti iz početne postave. Također, dolaskom Rashforda na krilo, Olmu se pojačala konkurencija da uđe u prvu postavu. Čak je bilo i govora da će Olmo u prijelaznom roku napustiti Barcelonu jer za njega nema mjesta, ali se to nije dogodilo te će se bivši igrač Dinama morati ponovo dokazati treneru kako bi izborio udarni sastav.

