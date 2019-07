Rakitić: Obucimo svi kockice i zajedno proslavimo dan ponosa

Obucite kockice i izađite na ulice, obilježimo 16.7. Dan zajedništva, ponosa i sreće....Hrvatska puna života 🇭🇷🙏💪 #iznadsvihhrvatska #vatreni #kockice

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jul 9, 2019 at 5:28am PDT