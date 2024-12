Rakitić oduševio hajdukovce: Ostavio je poklone suigračima pa ranije otišao na odmor...

Ivan Rakitić dobio je žuti karton u derbiju protiv Rijeke (2-2), a kako mu je to bio treći, odigrao je posljednju utakmicu za Hajduk u ovoj godini. Raketa će propustiti susret protiv Šibenika u 18. kolu HNL-a.

Klub mu je izašao ususret i dozvolio mu da ranije otputuje na godišnji odmor koji za ostale igrače počinje nakon utakmice na Šubićevcu. Bivši hrvatski reprezentativac cijeli tjedan trenirao je s momčadi, a nakon posljednjeg treninga počastio je suigrače kavom i kolačima pa svakome zasebno dao vrećicu s poklonima.

U svakoj je bio parfem, narukvica i majica. Bio je to ujedno i poklon za Božić koji je uskoro, a kako ih neće vidjeti do okupljanja u siječnju, Raketa ih je darivao i oduševio sve ovom gestom.

Rakitić je ljetos došao na Poljud kao jedno od najvećih pojačanja u povijesti, a neki ga smatraju i najvećim, pogotovo nakon onoga što je pokazao tijekom sezone, što u igračkom smislu, ali i u ljudskom. Utakmica protiv Šibenika bit će mu ujedno i prva koju će propustiti u HNL-u. Odigrao ih je svih 17, zabio gol i dvaput asistirao. No, njegova uloga puno je veća od onoga što statistika pokazuje.

On je Gattusova produžena ruka, čovjek koji je uštimao Hajdukovu igru i pod tim obrascima momčad igra. Puno toga se vrti oko njega u igri, dirigira cijelom momčadi i savjetuje suigrače na terenu, ali i na puno toga utječe u svlačionici. On je ogledni primjer svim mladićima kako treba raditi, igrati i ponašati se. Riječ jednog od najvećih hrvatskih nogometaša zlata vrijedi u razvoju svakog igrača i to je najveće blago ovog Hajduka.

I to svi u klubu cijene, imati klasu i legendu Rakitića poput sebe je nešto neprocjenjivo. A ovom gestom pokazao je koliko je velik i koliko cijeni suigrače. Zato je i jedan od najvećih hrvatskih nogometaša, čovjek bez mrlje karijeri i kojeg ne možete ne voljeti.