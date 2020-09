Raketa me baš iznenadio! Kao da se u reprezentaciji nije dobro osjećao, izbjegavao je dolaziti...

Portugal nas je i bez Ronalda nadigrao. Vidite, oni mogu bez Ronalda, a mi ne možemo bez Modrića. Ta je utakmica pokazala baš to. Ne podcjenjujem Ligu nacija, ali to nije Euro ili SP. Bit ćemo pravi kad bude najpotrebnije

<p><strong>Andrej Kramarić</strong> najubojitiji je napadač u Europi na početku sezone. Zabio je pet golova u prva dva kola Bundeslige, od čega u nedjelju dva Bayernu u pobjedi 4-1 nad europskim prvakom.</p><p>Govorio nam je <a href="https://www.24sata.hr/sport/kramaric-neuer-je-mislio-da-cu-se-sprdati-kod-penala-srusio-sam-najbolju-momcad-na-svijetu-718792">Kramarić o pobjedi nad Bayernom</a>, penalu Neueru, utrci za najboljeg strijelca lige, šansama da ode iz Hoffenheima..., ali dotaknuli smo se i reprezentacije. Start Lige nacija donio je dva poraza, od <strong>Portugala</strong> 4-1 i <strong>Francuske </strong>4-2.</p><p>- Nije bilo dobro, ali to je ipak samo Liga nacija. Portugal nas je i bez <strong>Ronalda</strong> nadigrao. Vidite, oni mogu bez Ronalda, a mi ne možemo bez Modrića. Ta je utakmica pokazala baš to. Nismo bili pravi, ali vjerujem kako ćemo u listopadu protiv Švedske i Francuske u Ligi nacija popraviti dojam i da ćemo biti dobri i protiv Švicarske u prijateljskoj utakmici. Ne podcjenjujem Ligu nacija, ali to nije Europsko ili Svjetsko prvenstvo. Bit ćemo pravi kad bude najpotrebnije - optimističan je 29-godišnji napadač.</p><p><strong>Ivan Rakitić</strong> se prije tjedan dana oprostio od reprezentacije.</p><p>- Čuli smo se Raketa i ja. Zaželio sam mu sreću i zahvalio mu se na svemu što je dao Hrvatskoj - počinje Kramarić i nastavlja:</p><p>- Iznenadila me njegova odluka. Kao da ju je donio preko noći. Odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a nakon toga kao da se više u reprezentaciji nije dobro osjećao kao prije. Imao je Ivan uvijek neke izlike, kao da je par puta izbjegavao dolazak na reprezentativne akcije. Ponekad sam imao takav dojam. Dao nam je puno, ostat će upisan u povijest i njegovu odluku treba poštivati.</p>