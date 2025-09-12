Rakitić otkrio za čime najviše žali u karijeri i kojem igraču se divi: 'On je nešto posebno...'

Ivan Rakitić (37), jedan od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša u povijesti i bivši ključni igrač reprezentacije, u svojoj je karijeri osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti. Od Lige prvaka s Barcelonom, preko Europske lige sa Sevillom, do svjetskog srebra s Hrvatskom, njegova vitrina s trofejima svjedoči o veličanstvenom putu. Ipak, čak i u tako ispunjenoj karijeri, postoje neostvarene želje i poglavlja koja nikada nisu napisana. U nedavnom iskrenom razgovoru, Rakitić je otvorio dušu i otkrio dvije stvari za kojima najviše žali.

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iako je prošao kroz njemačku Bundesligu (Schalke 04), španjolsku La Ligu (Sevilla, Barcelona), švicarsku ligu (Basel) i karijeru završio u Hajduku, gdje je danas na funkciji tehničkog direktora, Rakitić je priznao da mu je jedan neosvojeni teritorij ostao tiha patnja. Italija, zemlja poznata po taktičkoj sofisticiranosti i strastvenim navijačima, ostala je neispunjeni san.

- Uvijek govorim svim prijateljima kako sam zahvalan na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Prva je igranje u Serie A - rekao je Rakitić. Za igrača njegovog profila – tehnički potkovanog, taktički inteligentnog i nevjerojatno marljivog veznjaka – Serie A bi predstavljala savršen poligon za dokazivanje. Mnogi analitičari vjeruju da bi se njegov stil igre idealno uklopio u talijanski nogomet, gdje se cijeni nogometna inteligencija jednako kao i fizička sprema. Taj neostvareni san o igranju na stadionima poput San Sira ili Olimpica ostat će vječna "što bi bilo kad bi bilo" enigma u njegovoj karijeri.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Druga neostvarena želja, možda i emotivnija, odnosi se na priliku da dijeli svlačionicu s jednom od najvećih nogometnih ikona. Rakitić ne skriva fascinaciju Zlatanom Ibrahimovićem, ne samo zbog njegovih nogometnih vještina, već i zbog jedinstvenog karaktera i mentaliteta pobjednika. Svoje divljenje sažeo je u izjavi:

- Druga stvar za kojom žalim jest što nisam imao priliku igrati sa Zlatanom. On je nešto posebno za nas igrače. Kako ide naprijed, kao lav, kako sebe smatra najboljim... Možeš se poboljšati u puno stvari samo da si uz njega dan za danom. To je razlog zašto tako jako volim Zlatana.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Koliko cijeni Ibrahimovića, Rakitić je potvrdio i anegdotom o najdražoj zamjeni dresova u karijeri.

- Najdraža zamjena dresova bila mi je sa Zlatanom Ibrahimovićem kada sam igrao protiv njega u Ligi prvaka s Barcelonom. Njegov dres ima posebno mjesto u mojoj kolekciji.