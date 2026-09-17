Rakitić otkrio zašto je otišao iz Hajduka: 'Kćeri su plakale...'

Ivan Rakitić nakon završetka epizode u Hajduku preselio se s obitelji u Sevillu. U razgovoru za tportal otkrio je koliko i dalje prati 'bile' i zašto je odlučio otići iz Splita te kako su njegove kćeri reagirale na povratak u Španjolsku.

Ističe da Hajduk nije prestao biti važan dio njegova života. Tvrdi da sada možda još intenzivnije prati sve što se događa u splitskom klubu. Čuje se sa svima od predsjednik, sportskog direktora do nekih igrača.

- Rekao bih da ga sada pratim puno više nego dok sam bio tamo. Kada si u klubu, misliš da sve znaš, da sve čuješ i da si upućen u svaku situaciju. Na vezi sam sa svima. Čak možda imam više informacija nego što bih trebao imati - rekao je Rakitić te objasnio je zašto je odlučio otići iz Hajduka.

Foto: Pierre Albouy

- Ljubav koju sam dobio je nevjerojatna, zato i dalje govorim mi jer se osjećam dijelom Hajduka. Međutim, došao je taj trenutak da smo se kao obitelj odlučili na povratak u Sevillu, i to najviše iz privatnih razloga. Ništa drugo... Znam da sam sve radio samo iz ljubavi i najbolje namjere, ali obitelj i privatni život uvijek su iznad svega, tako smo i mi odlučili. Moram priznati, kada smo kćerkama rekli da se vraćamo u Sevillu, one su počele plakati jer su htjele ostati u Splitu. Nije bilo jednostavno, ali znam da ćemo puno i često dolaziti u Split - dodaje Rakitić.

Osvrnuo se i na pitanje je li njegova odluka na bilo koji način bila povezana s ranijim odlaskom Gorana Vučevića, s kojim je blisko surađivao u Hajduku.

Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- I dandanas se osjećam kao Goran čovjek. To je tako, zahvalan sam mu jer sam naučio puno toga. Imao sam čast raditi s fantastičnim čovjekom, on zna da u meni ima prijatelja za sva vremena, ali kao što sam rekao - u nogometu sve ide jako brzo u bilo kojem pravcu, tako i njegov odlazak, pa sada i moje preseljenje u Sevillu - zaključio je.