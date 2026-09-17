Obavijesti

Sport

Komentari 3
TEŽAK RASTANAK

Rakitić otkrio zašto je otišao iz Hajduka: 'Kćeri su plakale...'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Rakitić otkrio zašto je otišao iz Hajduka: 'Kćeri su plakale...'
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ističe da Hajduk nije prestao biti važan dio njegova života. Tvrdi da sada možda još intenzivnije prati sve što se događa u splitskom klubu

Admiral

Ivan Rakitić nakon završetka epizode u Hajduku preselio se s obitelji u Sevillu. U razgovoru za tportal otkrio je koliko i dalje prati 'bile' i zašto je odlučio otići iz Splita te kako su njegove kćeri reagirale na povratak u Španjolsku.

Ističe da Hajduk nije prestao biti važan dio njegova života. Tvrdi da sada možda još intenzivnije prati sve što se događa u splitskom klubu. Čuje se sa svima od predsjednik, sportskog direktora do nekih igrača. 

- Rekao bih da ga sada pratim puno više nego dok sam bio tamo. Kada si u klubu, misliš da sve znaš, da sve čuješ i da si upućen u svaku situaciju. Na vezi sam sa svima. Čak možda imam više informacija nego što bih trebao imati - rekao je Rakitić te objasnio je zašto je odlučio otići iz Hajduka.

UEFA Champions League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final
Foto: Pierre Albouy

- Ljubav koju sam dobio je nevjerojatna, zato i dalje govorim mi jer se osjećam dijelom Hajduka. Međutim, došao je taj trenutak da smo se kao obitelj odlučili na povratak u Sevillu, i to najviše iz privatnih razloga. Ništa drugo... Znam da sam sve radio samo iz ljubavi i najbolje namjere, ali obitelj i privatni život uvijek su iznad svega, tako smo i mi odlučili. Moram priznati, kada smo kćerkama rekli da se vraćamo u Sevillu, one su počele plakati jer su htjele ostati u Splitu. Nije bilo jednostavno, ali znam da ćemo puno i često dolaziti u Split - dodaje Rakitić. 

Osvrnuo se i na pitanje je li njegova odluka na bilo koji način bila povezana s ranijim odlaskom Gorana Vučevića, s kojim je blisko surađivao u Hajduku.

Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka
Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- I dandanas se osjećam kao Goran čovjek. To je tako, zahvalan sam mu jer sam naučio puno toga. Imao sam čast raditi s fantastičnim čovjekom, on zna da u meni ima prijatelja za sva vremena, ali kao što sam rekao - u nogometu sve ide jako brzo u bilo kojem pravcu, tako i njegov odlazak, pa sada i moje preseljenje u Sevillu - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su više od 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026