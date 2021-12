Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić rekao je kako je ispadanje njegove Seville iz Lige prvaka "težak udarac" za klub i "veliko razočaranje" za igrače i navijače.

Rakitić je s kapetanskom vrpcom oko ruke predvodio Sevillu koja je na gostovanju kod Salzburga izgubila 0-1.

- Bila je ovo izuzetno teška večer. Ovo je jako težak udarac. Jako boli ovaj poraz jer imamo momčad koja je sposobna boriti se i natjecati u Ligi prvaka. No, u ovom natjecanju se ne opraštaju pogreške - izjavio je nakon utakmice u obraćanju medijima.

Salzburg je poveo u 50. minuti, a Sevilla je zatim u 64. ostala s igračem manje kada je Joan Jordán dobio drugi žuti karton.

- Dobro smo igrali, pritiskali i imali prilike dok nam nisu zabili. No, taj primljeni pogodak nam je slomio ritam. Isključenje nam je također odmoglo - izjavio je Rakitić koji je na travnjaku proveo 68. minuta.

- U grupnoj fazi natjecanja događale su nam se razne stvari, a svaka iduća utakmica bila je čudnija od one prethodne. To se nije smije događati u Ligi prvaka. U ovom natjecanju naprosto moraš iskoristiti prilike i zabijati jer je to ono što na kraju čini razliku.

Sevilla zbog tog poraza nije izborila prolazak u osminu finala Lige prvaka. Ondje su se iz skupine G dalje plasirali Lille s 11 bodova i Salzburg s 10, a Sevilla će s osvojenih 6 bodova svoj put nastaviti u manje atraktivnoj Europskoj ligi, dok je Wolfsburg s 5 bodova zaključio sezonu u Europi.

- To je veliko razočaranje. Ispričavam se navijačima, pokušali smo do samog kraja, nismo se predavali - istaknuo je 33-godišnji Rakitić.

- No sada se moramo brzo dići i to zajedno. Možemo obećati da ćemo već za vikend podići glavu jer su pred nama važne (prvenstvene) utakmice, a također i one u Europskoj ligi, natjecanju u kojem se nadam da ćemo zajedno uživati.

Sevilla se u španjolskom prvenstvu nalazi na drugom mjestu, s osam bodova manje od vodećeg Real Madrida, a u subotu gostuje kod Athletic Bilbaa. Rakitić će propustiti tu utakmicu zbog skupljenih žutih kartona.

- Pred nama su teške utakmice ali nadam se da ćemo nešto naučiti iz ovog igranja u Ligi prvaka. Posebno zbog ponovnog igranja u Europskoj ligi, natjecanja koje nam jako drago.

Sevilla je Europsku ligu osvajala 2006., 2007., 2014., 2015., 2016. i 2020. godine.