Rakitić na pregledu! Vraća se u Sevillu, potpisuje na tri godine

Rakitić će, navodi Marca, potpisati trogodišnji ugovor i popuniti mjesto Evera Banege koji se nakon naslova u Europskoj ligi oprostio od Seville i otišao u Saudijsku Arabiju

<p><strong>Ivan Rakitić (32) </strong>vraća se u <strong>Sevillu</strong>! Potvrdila je to <a href="https://www.marca.com/futbol/sevilla/2020/08/31/5f4ceed322601d57178b4583.html" target="_blank"><strong>Marca </strong></a>navevši kako su pregovori između <strong>Barcelone </strong>i Andalužana stigli do kraja u posljednjim satima i Rakitić bi trebao uskoro biti predstavljen kao novi-stari igrač kluba koji je napustio 2014. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Rakitić vježba sa suprugom Raquel</strong></p><p>Rakitić je u ponedjeljak (eto zašto nije na okupljanju hrvatske reprezentacije) već došao na liječnički pregled, ali u Barceloni u čijem se kampu još jučer pojavio na testiranju na korona-virus. Međutim, novi trener Katalonaca<strong> Ronald Koeman</strong> poručio je da na njega ne računa i tu je nestala i zadnja njegova mogućnost ostanka na u Barceloni za koju je u šest godina odigrao 310 utakmica uz 35 golova i 42 asistencije.</p><p>Rakitić će, navodi Marca, potpisati trogodišnji ugovor i popuniti mjesto <strong>Evera Banege</strong> koji se nakon naslova u Europskoj ligi oprostio od Seville i otišao u Saudijsku Arabiju.</p><p>Baš taj naslov i pobjedu nad <strong>Interom </strong>(3-2) Rakitić je proslavio skokom u bazen u svojoj vili i već tada djelomično najavio ovakav rasplet. Hrvatski reprezentativac kao kapetan Seville podigao je isti trofej prije odlaska u Barcelonu nakon što je u tri sezone skupio 149 utakmica i zabio 32 gola.</p><p>Stekao je status simbola i igrača kojeg navijači obožavaju. Prošlog prosinca nakratko je došao u Sevillu po nagradu za vrijednosti na ceremoniji Premios DEX televizije El Desmarque. U publici je bila i obitelj njegova bivšeg suigrača, tragično preminuloga <strong>Joséa Antonija Reyesa</strong>, koji je posthumno nagrađen. To je Raketu jako pogodilo.</p><p>- Težak je trenutak stajati ovdje pred Joséovom obitelji - govorio je tada Rakitić pred okupljenima i zaplakao.</p><p>- I ja sam otac. Kad su mi rekli da ću primiti ovu nagradu, bio sam ponosan. Došao sam kao mladić u Sevillu, dobio svu ljubav tamošnjih ljudi, upoznao ženu, obitelj - prisjećao se bivši kapetan drhtavim glasom i više nije mogao.</p><p>- Tu ću stati - poručio je, na što je voditelj reagirao dosjetkom: "Hrvati također plaču?".</p><p>- Ma ja sam seviljist - nasmijao je Raketa okupljene.</p><p>- Ovo nije nagrada za zabijanje golova i osvajanje naslova, nego zbog vrijednosti koje sam želio prenijeti suigračima. Želim posvetiti ovu nagradu supruzi i obitelji. Nagrada će imati jako, jako posebno mjesto u mojoj kući. Ako dopustite, posvetio bih nagradu i mojoj punici i tastu.</p><p>Ni tada ga nisu domaćini propustili pitati hoće li se vratiti. Što će se, evo, dogoditi.</p><p>- Da se moju suprugu pita, ostali bismo ovdje, ne bismo se sutra ni vraćali u Barcelonu - vratio mu se osmijeh na lice prije nego je završio.</p><p>- Svi znaju ljubav koju osjećam prema gradu i klubu. Odavde sam otišao u Barcelonu i presretan sam što je tako ispalo. A za to je zaslužan i moj prijatelj Monchi. Ako dođe vrijeme za razgovore o tome, svi znaju da bih bio oduševljen da se to dogodi. Da mogu birati dres, odabrao bih onaj Sevillin. Ispunjava me ponosom i radošću. San bi bio ponovno nositi dres Seville u nekom trenutku u budućnosti.</p><p>Samo što se nije ispunio.</p>