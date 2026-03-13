DVIJE LEGENDE

Rakitić: Rekao sam Modriću da stane i igra padel sa mnom, ali on želi nastaviti igrati nogomet

Split: Slavlje na Poljudu nakon što je Hrvatska pobjedila Mađarsku s velikih 3:0 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Luka Modrić i Ivan Rakitić apsolutne su legende hrvatskog nogometa. Sada su se našle na otvorenju World Legends Padel Toura u Milanu, a Rakitić je s novinarima podijelio svoja razmišlja o Modrićevoj karijeri.

- Imamo mnogo godina prijateljstva iza sebe i vidim ga istog kao prvog dana. On je nevjerojatan dečko i igrač, za mene je kao stariji brat. Jako mi je drago vidjeti ga nakon toliko vremena - rekao je u razgovoru za Sky Sports i Milan News i dodao:

- Vidjeti ga tako sretnog u Milanu je fantastično. Nadam se da će tako i nastaviti. Rekao sam mu 'Stani, igraj ovdje padel sa mnom', ali on želi nastaviti igrati. 

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako je u poznim igračkim godinama, Modrić i dalje igra na visokoj razini, a to je istaknuo i Rakitić. 

- Stvarno je nevjerojatno. Mislim da svi igrači Milana pokušavaju uživati u Luki. I on se zabavlja, a kad se to dogodi, obično pobjeđuje. Zato mislim da Milan tako dobro igra. Mogu vam reći da uživate u Luki. Nevjerojatno je što radi i kako se uklapa u ovu momčad s toliko mladih igrača, a mladi igrači moraju puno naučiti. 

Sam Modrić je više puta kroz karijeru istaknuo da želi završiti svoju priču s nogometom u Real Madridu, a takav scenarij očekivao je i Rakitić. 

- Sretan sam što je došao ovdje u Italiju, jer je uvijek govorio da je ponosan na svoju karijetu, ali da mu je nedostajala barem jedna godina u Serie A. Stoga vam savjetujem da uživate u njemu. Nama u Španjolskoj jako nedostaje. Ono što me iznenađuje je to što nije nastavio u Real Madridu, to kažem kao navijač. 

Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rakitić je nastavio s pohvalama za Modrića. 

- Reći ću samo jedno - on je nogomet. Ako si pored Luke, samo moraš uživati, jer on uživa u nogometu, ne igra ga. Ako se Luka zabavlja, druge momčadi imaju problema. Predivno je za nas Hrvate imati takvog dečka kao što je on - zaključio je. 

