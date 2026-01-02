Rakitić se vratio korijenima. Surađivat će s klubom u kojem je počeo trenirati nogomet...

Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša, a danas tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, još je jednom pokazao veliko srce. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, Rakitić je najavio partnerstvo sa svojim prvim klubom, švicarskim niželigašem FC Möhlin-Riburg/ACLI 1933, gdje je kao dječak započeo svoj nevjerojatan nogometni put.

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Video objavljen na službenom profilu kluba prikazuje kompilaciju Rakitićevih najvećih uspjeha, od dana u Barceloni do trofeja sa Sevillom i nastupa za hrvatsku reprezentaciju, nakon čega se sam Rakitić obraća gledateljima na njemačkom jeziku. U toploj poruci, legendarni veznjak otkriva kako se vraća tamo gdje je sve počelo.

­- Ja sam Ivan Rakitić i danas vam moram priopćiti nešto vrlo posebno. Postat ću partner Steinli Cupa, dvoranskog turnira u Möhlinu, gdje je za mene sve počelo - započeo je Rakitić.

Objasnio je kako je upravo na terenu Sportanlagen Steinli kao dječak naučio igrati nogomet te koliko mu je FC Möhlin-Riburg dao u životu. Sada, kaže, osjeća ponos i sreću što može nešto vratiti zajednici. Suradnja će rezultirati time da će tradicionalni dvoranski turnir, koji će se održati od 16. do 18. siječnja 2026. godine, nositi njegovo ime: "Steinli Cup 2026 by Ivan Rakitic". Rakitić je čak nagovijestio da bi se mogao osobno pojaviti kako bi uručio pehare pobjednicima.

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

FC Möhlin-Riburg/ACLI 1933 tradicionalni je amaterski klub osnovan davne 1933. godine u švicarskom gradu Möhlinu, koji je Rakitićev rodni grad. Cilj kluba je promicanje nogometa u regiji, s naglaskom na razvoj mladih igrača. Upravo je ta činjenica dala dodatnu težinu Rakitićevoj gesti, pokazujući da unatoč svjetskoj slavi nije zaboravio svoje skromne početke. Klub je u opisu objave kratko poručio: "Ivan vam ima nešto za reći. Veliko hvala na tvojoj podršci, Ivane. Radujemo se zajedničkom partnerstvu!"

Ova suradnja nije samo marketinški potez, već dirljiva priča o uspjehu, zahvalnosti i povratku korijenima. Ivan Rakitić je ovim potezom osigurao da njegov prvi klub dobije zasluženu pažnju te je inspirirao nove generacije nogometaša u svom rodnom kraju.