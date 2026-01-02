Obavijesti

Sport

Komentari 0
KLUB SE POHVALIO

Rakitić se vratio korijenima. Surađivat će s klubom u kojem je počeo trenirati nogomet...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Rakitić se vratio korijenima. Surađivat će s klubom u kojem je počeo trenirati nogomet...
Foto: Instagram

Ja sam Ivan Rakitić i danas vam moram priopćiti nešto vrlo posebno. Postat ću partner Steinli Cupa, dvoranskog turnira u Möhlinu, gdje je za mene sve počelo, objavio je tehnički direktor Hajduka

Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša, a danas tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, još je jednom pokazao veliko srce. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, Rakitić je najavio partnerstvo sa svojim prvim klubom, švicarskim niželigašem FC Möhlin-Riburg/ACLI 1933, gdje je kao dječak započeo svoj nevjerojatan nogometni put.

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Video objavljen na službenom profilu kluba prikazuje kompilaciju Rakitićevih najvećih uspjeha, od dana u Barceloni do trofeja sa Sevillom i nastupa za hrvatsku reprezentaciju, nakon čega se sam Rakitić obraća gledateljima na njemačkom jeziku. U toploj poruci, legendarni veznjak otkriva kako se vraća tamo gdje je sve počelo.

­- Ja sam Ivan Rakitić i danas vam moram priopćiti nešto vrlo posebno. Postat ću partner Steinli Cupa, dvoranskog turnira u Möhlinu, gdje je za mene sve počelo - započeo je Rakitić.

Objasnio je kako je upravo na terenu Sportanlagen Steinli kao dječak naučio igrati nogomet te koliko mu je FC Möhlin-Riburg dao u životu. Sada, kaže, osjeća ponos i sreću što može nešto vratiti zajednici. Suradnja će rezultirati time da će tradicionalni dvoranski turnir, koji će se održati od 16. do 18. siječnja 2026. godine, nositi njegovo ime: "Steinli Cup 2026 by Ivan Rakitic". Rakitić je čak nagovijestio da bi se mogao osobno pojaviti kako bi uručio pehare pobjednicima.

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa
Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

FC Möhlin-Riburg/ACLI 1933 tradicionalni je amaterski klub osnovan davne 1933. godine u švicarskom gradu Möhlinu, koji je Rakitićev rodni grad. Cilj kluba je promicanje nogometa u regiji, s naglaskom na razvoj mladih igrača. Upravo je ta činjenica dala dodatnu težinu Rakitićevoj gesti, pokazujući da unatoč svjetskoj slavi nije zaboravio svoje skromne početke. Klub je u opisu objave kratko poručio: "Ivan vam ima nešto za reći. Veliko hvala na tvojoj podršci, Ivane. Radujemo se zajedničkom partnerstvu!"

Ova suradnja nije samo marketinški potez, već dirljiva priča o uspjehu, zahvalnosti i povratku korijenima. Ivan Rakitić je ovim potezom osigurao da njegov prvi klub dobije zasluženu pažnju te je inspirirao nove generacije nogometaša u svom rodnom kraju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026