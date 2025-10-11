Ivan Rakitić uči u Hajduku, planira UEFA tečaj i trenersku licencu! Doveli su dvojicu Španjolaca, Hajduk drugi s 19 bodova. Ronaldo ga nikad nije zvao, ali talijanski nogomet mu je drag
Rakitić: Sjajne momke doveo sam u Hajduk, imao sam sreće. Sad je vrijeme da to funkcionira
Hajdukov tehnički direktor Ivan Rakitić, zadužen za dolaske i odlaske igrača, rekao je na španjolskom radiju da puno uči u splitskom klubu.
- Puno učim od Gorana Vučevića (sportskog direktora) i klupskog predsjednika. Sljedeći tjedan počinjem sa Sportskim menadžmentom pri Uefi, taj tečaj se zove MIP. Također, prijavio sam se za trenersku licenciju - izjavio je 37-godišnji Rakitić u razgovoru za Canal Sur Radio.
- Ali pomalo, još ništa nisam odlučio oko daljnje budućnosti. Želim puno naučiti, nastaviti se razvijati, a zatim odlučiti što je najbolje - dodao je.
Rakitić, bivši vezni igrač Barcelone i Seville, ljetos je okončao igračku karijeru u Hajduku, a onda je postao suradnik novopridošlog Vučevića. Na kraju prijelaznog roka doveli su dvojicu nogometaša iz Španjolske, Huga Guillamona iz Valencije i Edgara Gonzaleza iz Granade.
- Imao sam sreće što sam doveo sjajne momke. Sada je vrijeme da to počne funkcionirati - rekao je Rakitić.
- Financijska situacija u Hrvatskoj, napose u Hajduku, nije jednostavna. No mislim da mogu biti zadovoljan prvim prijelaznim rokom.
Nakon devet odigranih kola Hajduk se nalazi na drugom mjestu hrvatskog prvenstva s 19 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo.
Rakitić, osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018., bio je upitan o svojedobnoj mogućnosti odlaska u Juventus kao igrač. U medijima se pojavila informacija da ga je tadašnji napadač talijanskog kluba Cristiano Ronaldo zvao ondje.
- Osobno, Cristiano Ronaldo me nikada nije nazvao. Znam da se događalo puno toga, ali on me nije ni trebao zvati jer svi znaju da bi mi bila nevjerojatna čast igrati s njim - odgovorio je.
- Imam posebnu naklonost prema talijanskom nogometu i Juventusu. Kada sam odlučio napustiti Barcu, nazvao me (sportski direktor Seville) Monchi i za mene je sve bilo gotovo. Ostatak je povijest, jer je jednim telefonskim pozivom sve bilo jasno - ispričao je.
Rakitić je u rujnu 2020. prešao iz Barcelone u Sevillu, klub u kojem je već bio igrao od 2011. do 2014.
