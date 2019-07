Rakitić: Smetaju li mi glasine? Ne, to me ispunjava ponosom

Posljednjih dana sve se glasnije spominje odlazak hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića (31) iz redova španjolskog velikana Barcelone.

Dolazak Nizozemca Frenkiea de Jonga i potpisivanje novog petogodišnjeg ugovora Sergija Busquetsa samo su osnažili brojne glasine koje se vežu oko imena hrvatskog veznjaka kojeg se već danima seli od Manchester Uniteda do PSG-a i Juventusa.

Zadovoljstvo u Japanu

- Smetaju li mi glasine? Ne - kazao je Rakitić na novinarskoj konferenciji u Tokiju gdje Barcu u utorak očekuje utakmica protiv Chelseaja na Rakuten kupu, a četiri dana kasnije i ogled protiv Vissel Kobea.

- Moramo shvatiti da nogomet tako funkcionira. Na neki način to me, također, ispunjava ponosom jer ako drugi klubovi pitaju za mene, to je zato što radim stvari jako dobro.

Rakitić je kazao kako jednostavno pokušava uživati ​​u nogometu u Barceloni i ne zamara se nagađanjima o tome hoće li napustiti Camp Nou. Dodao je i kako uživa u Japanu na koji ima sjajne uspomene.

- Zadovoljstvo je biti ovdje u Japanu. Imamo sjajne uspomene na Svjetsko klupsko prvenstvo 2015. Ovdje imamo puno obožavatelja i zadovoljstvo mi je to podijeliti s njima. Radujem se i utakmicama koje slijede, posebno protiv Kobea u čijim redovima igraju Andres Iniesta, David Villa i Sergi Sampera, koji su bili dio Barcelonine obitelji.

Rakitić je otkrio kako mu je Iniesta jedan od najboljih prijatelja u svijetu nogometa.

Novi igrači motivirani

- Bit će posebno, ali i malo čudno suočiti se s Iniestom, Villom i Samperom. Oni nas vrlo dobro poznaju i htjet će odigrati dobru utakmicu. Iniesta je jedan od mojih najboljih prijatelja u svijetu nogometa - naglasio je 'Raketa'.

Barcelona je prošle sezone osvojila naslov španjolskog prvaka, ali i ispala od Liverpoola u polufinalu Lige prvaka nakon što je u prvom susretu slavila 3-0, ali na Anfieldu izgubila s 0-4.

- Novi igrači motivirani su za osvajanje Lige prvaka. Znamo koje smo pogreške napravili i sada moramo gledati u budućnost. Znam da ćemo ove sezone biti bolji nego prošle * poručio je Rakitić koji je u Barcelonu stigao 2014. iz Seville.

U dresu katalonskog velikana upisao je 268 nastupa i postigao 35 golova osvojivši ukupno 13 trofeja pri čemu Ligu prvaka (2015) i četiri španjolska naslova prvaka.