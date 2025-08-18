Obavijesti

RAKETA O BUDUĆNOSTI

Rakitić zabrinuo hajdukovce: 'Ostat ćemo u Splitu neko vrijeme, ali Sevilla je naš dom'

Piše Jakov Drobnjak,
Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Za švicarske medije otkrio je da mu je jako dobro u Splitu te da studira nogometni menadžment za koji je uvjet da pet mjeseci provede na nekoj od funkcija u klubu, što je i prihvatio kada se ukazala prilika u Hajduku

Ivan Rakitić je na kraju prošle sezone odlučio okačiti kopačke o klin. Nije uspio dohvatiti titulu s Hajdukom kao igrač, ali je brzo preselio u urede Poljuda te sada taj cilj pokušava dostići kao tehnički direktor kluba. Ipak, u razgovoru za švicarske medije progovorio je o tome gdje se vidi u budućnosti, a to bi moglo rastužiti navijače "bilih". 

Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Vjerojatno je Sevilla moj pravi dom. Tamo je obitelj moje supruge, tamo su nam rođena djeca, ali i u Splitu se osjećamo odlično još od prošle godine, pa smo odlučili ostati ovdje neko vrijeme - rekao je Rakitić, pa dodao da studira menadžment:

- Sljedećih 18 mjeseci studiram nogometni menadžment. Kao uvjet morate provesti pet mjeseci u klubu, a kada se ukazala prilika u Hajduku, odlučio sam upravo to.

Jasno je tako da će bivši hrvatski veznjak sigurno pod Marjanom biti pet mjeseci, a nakon toga je sve moguće, iako nije vjerojatno da samo tako ode nakon ni jedne cijele sezone. Ipak, očigledno ga srce vuče u Sevillu i sigurno će se nekad vratiti u Andaluziju gdje ga čekaju raširenih ruku. Sada je fokusiran na Hajduk i osvajanje titule. Europa nije dobro prošla, ali u HNL-u je Hajduk pobijedio sve tri utakmice i sigurno će se potući s Dinamom i Rijekom za vrh tablice.

