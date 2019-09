Rakitića 'pere' nostalgija: Luki je čestitao i prisjetio se Rusije

Ivan Rakitić iza sebe ima burno ljeto. U Barceloni je postao 'višak', iako je već godinama jedan od najvažnijih i najkorištenijih igrača kluba. I prošle sezone je proveo impresivan broj minuta na travnjaku, kako u dresu Barce, tako i u kockicama. Pa stoga ni ne čudi da mu je nakon svega trebao maleni predah i odmor.

Rakitić je tako obavijestio Zlatka Dalića da neće doći na rujansko okupljanje reprezentacije i da će propustiti kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo sa Slovačkom i Azerbajdžanom. Uoči impresivne utakmice u Slovačkoj gdje u Vatreni zabili četiri gola i uzeli tri vrijedna boda, Rakitić se nije oglašavao. Nije slao nikakve javne poruke suigračima i momčadi, ali je snimljen u Madridu.

Tamo je otputovao sa suprugom Raquel te kćerkicama Altheom i Adarom. U glavnom gradu Španjolske je posjetio pekarnicu Celicioso, poznatu po proizvodima bez glutena. Naš veznjak je nazdravio u ugodnom društvu, a sudeći po izrazu lica, izgleda da još nije imao priliku degustirati piće koje se nalazilo u čašici. Inače, poznato je da je Rakitić prije nekoliko godina u potpunosti promijenio svoju prehranu, zbog celijakije je izbacio gluten i nakon toga mu je forma eksplodirala.

Međutim, šutnja nije dugo potrajala. Ivan se javio uoči utakmice s Azerbajdžanom, poželio Luki Modriću sretan 34. rođendan, te mu poručio:

- Sretan rođendan brate, vodi nas do još jedne pobjede - napisao je Raketa uz zajedničku fotografiju s hrvatskim kapetanom.

Čini se da ga pere opasna nostalgija za suigračima iz 'repke', jer je ubrzo nakon čestitke Modriću na Instagram storyju podijelio snimke svojih ključnih golova iz Rusije. Netko ga je tako označio na snimkama postignutih penala protiv Danske i Rusije, a Raketa je podijelio videozapise.

Foto: Instagram

Nema sumnje, još ćemo mi njega gledati u hrvatskom dresu. Ako je netko zaslužio predah, onda je to sigurno Rakitić i malo mu tko može zamjeriti nakon svega što je pružio u reprezentativnom dresu. Uostalom, ne zamjeraju mu ni predsjednik Saeza Davor Šuker, kao ni izbornik Zlatko Dalić koji su se složili da Ivan Rakitić još uvijek treba Hrvatskoj.

- Svi su dobrodošli u reprezentaciju i trebamo svakog igrača, uz pridržavanje pravila koje izbornik postavi. Iznenadio me Rakitićev nedolazak, ali i to je nogomet, no mislim da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti - poručio je Šuker prije nekoliko dana, a njegove je riječi nakon utakmice u Azerbajdžanu u ponedjeljak potvrdio i izbornik Dalić.

- Predsjednik je u pravu kada kaže da nam treba svaki igrač. Treba nam i Ivan Rakitić. Podržavam Šukera u tom razmišljanju i akciji - rekao je Zlatko Dalić.