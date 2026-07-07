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EMOTIVNO PISMO

Rakitićev oproštaj od Hajduka: 'Od prvog dana prihvatili ste me kao svoje. Ne kažem zbogom...'

Piše Josip Tolić,
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Rakitićev oproštaj od Hajduka: 'Od prvog dana prihvatili ste me kao svoje. Ne kažem zbogom...'
Foto: HNK Hajduk
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Ivan Rakitić nakon dvije godine napušta Hajduk i emotivnim pismom poručuje - ovo nije zbogom, nego vidimo se

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Ivan Rakitić (38) nakon dvije godine, u kojoj je prvo bio igrač, a potom tehnički direktor, napušta Hajduk istekom ugovora. Tom prilikom objavio je poduže oproštajno pismo na društvenim mrežama koje prenosimo u cijelosti:

"Neke se priče ne mjere godinama, nego emocijama koje ostanu za cijeli život. Upravo zato, nakon dvije nezaboravne godine u Hajduku, došao je trenutak da zatvorim jedno od najposebnijih poglavlja svog života.

POGLEDAJTE GALERIJU: Gospodin i gospođa Rakitić

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Foto: Instagram/ivanrakitic, raquel_mari

U Split sam stigao kako bih posljednje poglavlje svoje igračke karijere ispisao u dresu kluba koji sam vrlo brzo zavolio svim srcem. Nakon prve godine na terenu odlučio sam ostati jer sam vjerovao da Hajduku mogu pomoći i izvan travnjaka.

U toj ulozi nastavio sam davati svoj doprinos klubu na način koji smatram najkorisnijim. Drugu godinu ostao sam u Hajduku u ulozi tehničkog direktora, ali moja je stvarna zadaća bila biti podrška sportskom direktoru i, prije svega, ambasador Hajduka u svijetu. Želio sam svojim iskustvom, autoritetom, poznanstvima i odnosima koje sam godinama gradio u europskom i svjetskom nogometu otvoriti vrata koja možda prije nisu bila otvorena. Svaki razgovor, svaki kontakt i svaki pokušaj imali su samo jedan cilj - pomoći Hajduku da bude jači i uspješniji.

Hvala i mome kumu Marku Braliću Ketu, čovjeku koji je od prvoga dana vjerovao da moj dolazak u Hajduk ima smisla i koji je svojim trudom i upornošću omogućio da se ova priča uopće dogodi. Iskreno hvala i Tomislavu Mamiću, koji je financijski omogućio realizaciju mog dolaska i dao važan doprinos cijelom projektu.

Foto: HNK Hajduk

Veliko hvala želim uputiti sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji mi je ukazao povjerenje i pružio priliku da i nakon završetka svoje igračke karijere nastavim služiti Hajduku. Bila mi je čast biti dio njegova tima i svojim iskustvom dati doprinos zajedničkom cilju - jačem i uspješnijem Hajduku.

Iskreno zahvaljujem i predsjedniku kluba te cijeloj upravi HNK Hajduk na ukazanom povjerenju, podršci i suradnji tijekom ove dvije godine. Hvala vam što ste mi omogućili da budem dio ove velike priče i što ste vjerovali da svojim znanjem, iskustvom i odnosom prema klubu mogu dati doprinos Hajduku.

Naravno, najveće hvala ide navijačima. Od prvoga dana prihvatili ste mene i moju obitelj kao svoje. Takva ljubav, odanost i emocija rijetko se može pronaći u svijetu nogometa. To je nešto što ćemo nositi sa sobom cijeloga života.

Hvala svim suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i svima koji svakodnevno rade za Hajduk. Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji.

Ne kažem zbogom. Kažem - vidimo se.

Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe.

Hajduk živi vječno.

Ivan Rakitić"

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