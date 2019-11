Rakitićeva utakmica odluke; Mourinhov debi kod 'čekićara'

Ljepotica do ljepotice, subota izmišljena za nogometne ljubitelje. Zašto ne sjesti pred TV u predzimsko popodne i gledati debi Mourinha ili Atalantu, protivnicu hrvatskog prvaka za četiri tri dana?

Leganes - Barcelona (13 sati, SK 1)

Leganes trenutno ima tek šest bodova na ljestvici La Lige i nalazi se na zadnjem mjestu, dok je Barcelona vodeća s 19 bodova više. Ipak, u fokusu je Ivan Rakitić. Bit će ovo prva utakmica za hrvatskog veznjaka nakon što je prije nekoliko dana sportski direktor Katalonaca, Eric Abidal, javno potvrdio da Barca na Raketu više ne računa.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Budući da se bliži kraj polusezone, a tako i zimski prijelazni rok, moguće je da Raketa uskoro nađe novi klub, no gdje? Madridski Atletico navodno je spreman platiti 40 milijuna eura odišete koje traži Barcelona, ali interes su pokazali i talijanski velikani Inter, Milan i Juventus, kao i Manchester United, a čini se kako bi Ronaldovo društvo Raketi u ovom trenutku bilo najdraže.

Raketi je ovo prva sezona od dolaska u Barcu (2014.) da ovoliko izostaje s travnjaka, budući da su njegove 'rakete' gotovo pet godina donosile pobjede Kataloncima. Ove je sezone, za sada, upisao 10 nastupa, 255 minuta i jednu asistenciju. Ukoliko sutra ne izađe na travnjak, teško da će pojačati statistiku do kraja polusezone. Hoće li se to dogoditi možete pratiti u izravnom prijenosu od 13 sati na Sportklubu 1.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

West Ham - Tottenham (13:30, SK 2)

Nakon što je otpustio Mauricija Pochettina, Tottenham je ekspresno objavio kako će njegovo mjesto preuzeti Portugalac Jose Mourinho i to ugovorom od tri i pol godine.

Debi 'Posebnog'. Uh, kako li će to izgledati. Sjajan start u 'novoj firmi' bi za Josea Mourinha, bivšeg trenera Chelseaja i Uniteda, bio dobiti 'čekićare' Manuela Pellegrinija. West Ham se okliznuo i pao na 16. mjesto s tek 13 bodova, no niti 'spursi' ne blistaju na vrhu. Tek su 14. u Premiershipu s tek jednim bodom više nego li West Ham.

Bit će ovo težak ispit za Mourinha i teško je reći tko je favorit. 'Spursi' nisu pobijedili u gostima još od siječnja, a upravo je to i bila jedna od ključnih stvari zašto je Pochettino postao bivši. Prvi ispit Portugalca možete pratiti na Sportklubu 2.

Foto: Press Association/PIXSELL, 24sata

Atalanta - Juventus (15 sati, Arena 4)

Atalanta na svom stadionu ima jak ispit tri dana prije dolaska zagrebačkog Dinama. Stiže im vodeći Juventus koji je pred njima čak 10 bodova, no ne čini se to toliko loše kada se pogleda da je trećeplasirani Lazio tek dva boda ispred kluba iz Bergama.

U međusobnim susretima, Atalanta je izgubila samo jednu od posljednjih pet utakmica Serie A s Juveom, dok su u Kupu prošle sezone na putu do finala pobijedili klub iz Torina s 3-0.

Naravno, Juventus je uobičajeno željan pobjeda, a Atalanta možda bude pod laganom kočnicom ukoliko ne želi ozlijediti igrače pred Ligu prvaka s Dinamom. Nenad Bjelica nije imao sreće s Hajdukom što se tiče rezultata jer su 'modri' izgledali puno bolje na travnjaku, no na kraju dobili tek bod, ali imao je sreće da se nitko od igrača nije ozlijedio. Javnost je se zabrinula za Brunu Petkovića, no on je i sam poslije utakmice potvrdio - noga je u redu. Tako da će Bjelica moći opušteno putovati u Milano.

Hoće li Pašalić i društvo svladati Ronalda i Sarrijevu tvrđavu gledajte u izravnom prijenosu na Arena sportu 4.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Manchester City - Chelsea (18:30, SK 1)

Nije u ugodnom položaju Pep Guardiola, strateg 'građana'. Nakon poraza na Anfieldu od Liverpoola zaostaje čak osam bodova za 'redsima', a između njih su i Leicester i sljedeći protivnik, Chelsea koji pod svojim novim trenerom ove sezone svojim navijačima vraća osmjeh na lica nakon dugo vremena.

Ukoliko Liverpool dobije Crystal Palace, 'građani' će kaskati čak 12 bodova, što znači da će tri boda protiv boljeplasiranih 'bluesa' značiti jako puno u utrci za obranom naslova prvaka Engleske. Dok jePepa mučila i ozljeda Edersona protiv Liverpoola, vratio se treninzima i stat će na gol protiv Chelseaja. Ipak protiv 'bluesa' ga muči suspenzija Bernarda Silve, dok su igrači Franka Lamparda izuzetno su raspoloženi ove sezone, a među najdražima mu je upravo Hrvat - Mateo Kovačić, a izostat bi mogao samo Callum Hudson-Odoi zbog problema sa stražnjom ložom.

Derbi kola pratite uživo na Sportklubu 1.