Ramos otišao u reprezentativnu mirovinu: Izbornik je rekao da me ne treba. Zavidim Modriću...

Za španjolsku reprezentaciju debitirao je s 19 godina. Tada je bio tek golobradi mladić koji se bori za svoje mjesto pod suncem u surovom nogometnom svijetu. Bilo je to 2005. godine, nedugo nakon što je potpisao za Real Madrid. Prošlo je 18 godina od tog dana, a u međuvremenu je napravio veličanstvenu karijeru.

Sergio Ramos (36) postao je legenda Reala i jedan od najboljih stopera na svijetu, osvojio je brojne trofeje, uključujući četiri Lige prvaka, a ogroman trag ostavio je i u španjolskoj reprezentaciji za koju je odigrao 180 utakmica i osvojio Svjetsko prvenstvo te dva Eura. I dalje je aktivan, igra u PSG-u na sjajnoj razini, ali u reprezentaciji ga više ne trebaju pa je otišao u reprezentativnu mirovinu.

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON

- Vrijeme je da se oprostim od španjolske reprezentacije. Jutros me nazvao izbornik Luis de la Fuente koji me obavijestio da nisam i neću biti dio njegovih planova, bez obzira na to kako budem igrao. Teška srca, to je kraj puta za koji sam se nadao da će se produžiti i koji će završiti s boljim okusom u ustima - napisao je na Instagramu razočarani Ramos.

Godinama je bio neizostavni kotačić u reprezentaciji, kapetan i jedan od najboljih stopera na svijetu. No, Luis Enrique nije računao na njega pa nije išao ni na Euro prije dvije godine, a nije vidio ni Svjetsko prvenstvo u Katru. Nadao se da će ga novi izbornik opet vratiti u reprezentaciju, ali dočekao ga je bolni šamar. Riješio ga se zbog njegovih godina (36), a ne kvalitete. Oproštaj kakav nije zaslužio jedan od najboljih stopera na svijetu posljednjih godina. Posljednja utakmicu odigrao je u ožujku 2021. godine protiv Kosova. U svome oproštaju spomenuo je i Luku Modrića koji i s 37 godina predvodi hrvatsku reprezentaciju.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA

- Iskreno vjerujem da je ovaj put trebao završiti mojim izborom ili zbog loših igara u reprezentaciji, a ne zbog godina. Jer godine same po sebi nisu vrlina ili mana; to je samo broj koji nije nužno povezan s učinkom ili sposobnošću. Divim se i zavidim igračima poput Modrića, Messija i Pepea. Oni su bit tradicije, vrijednosti, meritokracije i pravde u nogometu. Nažalost, kod mene neće biti tako jer nogomet nije uvijek fer i nogomet nikad nije samo nogomet - napisao je Ramos pa zaključio:

Foto: Matt McNulty

- To je nešto što moram prihvatiti, iako s ovom tugom koju dijelim s vama, ali i uzdignute glave, i zahvalan za sve ove godine i za vašu podršku. Otišao sam s nezaboravnim sjećanjima, svim naslovima za koje smo se zajedno borili i slavili i ogromnim ponosom koji osjećam kao španjolski reprezentativac s najviše nastupa u povijesti.

Najčitaniji članci