Ramos: Pique kmeči, a nisu mu suci smetali kad je Barca vodila

Ne dopustite da vam Pique prodaje scenarije, kao da snima film urote. Naše prvo mjesto je nagrada za upornost i puste godine krvavog rada koji ova generacija ulaže iz dana u dan, kaže Sergio Ramos

<p>La Liga se vratila nakon prisilne pauze zbog korona virusa i - opasno zakuhala. Barcelona je prosula dva boda u Sevilli, Real Madrid niže pobjede, veliki rivali su bodovno poravnati na vrhu, ali zbog boljeg međusobnog omjera <strong>Modrićev</strong> Real je prvi, a <strong>Rakitićeva</strong> Barca druga.</p><p>Španjolske nogometne legende <strong>Sergio Ramos</strong> (34, Real) i <strong>Gerard Pique</strong> (33, Barcelona) u reprezentaciji su zajedno osvojili apsolutno sve. Suigrači, prijatelji, odavno među najvećima koji su ikada nosili dres La Roje... Ali klupska priča je 100 posto drukčija. To je Real vs Barca, to je Katalonija protiv metropole, vulkan emocija i suparništva.</p><p><strong>VIDEO: TIJEKOM IZOLACIJE RAMOS JE ŽIVIO U TERETANI</strong></p><p>Pique je bez biranja riječi konstatirao kako je teško da će Madrid do kraja sezone (još sedam kola) ispustiti i bod jer 'pobjeđuje i kad to ne zaslužuje zato što to čini i uz - podršku sudaca'.</p><p>Ramos je, normalno, popi..io:</p><p>- A uobičajene stvari kad su oni u pitanju. Jako puno buke i kmečanja koje im na pamet nije padalo dok su oni bili prvi. Sada kad nije tako... 'Ajme jadni mi, Realu pomažu suci'? Klasika - priča Ramos.</p><p>- Ništa suci ne rade s predumišljajem, a Pique stvari želi predstaviti kao da Real samo sucima može zahvaliti što je prvi. Izmišlja. Ne dopustite da vam prodaje te scenarije, kao da snima neki film urote - poručio je Ramos pa zaključio:</p><p>- Ma kakvi suci... Naše prvo mjesto je nagrada za Realovu upornost i puste godine krvavog rada koji ova ulaže generacija, iz dana u dan.</p><p>No nije moglo bez sudačkih kontroverzi u korist Reala ni protiv Mallorce Ante Budimira. Prvom golu Vinicius Juniora na fantastičnu asistenciju Luke Modrića prethodio je duel na sredini terena i mogući faul za goste koji sudac Melero Lopez nije vidio, a nije ni VAR. Sudac se nije proslavio ni kod drugog gola Ramosa iz slobodnjaka (također fantastičan) dosudivši dosta nejasan faul.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Primera/a113920-Kraljevi-ne-daju-prvo-mjesto-asistencija-Modrica.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>U subotu Barcelona gostuje kod Celte, u nedjelju Real gostuje kod Espanyola. El Clasico nećemo gledati do kraja sezone. Utrka za španjolski naslov opet je najjača klupska nogometna priča na planeti!</p>