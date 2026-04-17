Ramos podsjetio na povijesni trenutak Luke Modrića u Realu

Real Madrid ispao je iz Lige prvaka nakon dramatične četvrtfinalne utakmice protiv Bayerna (4-3). "Kraljevski klub" vjerojatno će ostati drugu godinu zaredom bez trofeja, a legendarni Sergio Ramos podsjetio je navijače Reala na kultni trenutak i poslao poruku podrške.

Naime, Španjolac je na društvenim mrežama objavio fotografiju Luke Modrića kako ubacuje loptu iz kornera u finalu Lige prvaka 2014. Tada je Ramos zabio za 1-1 protiv Atletico Madrida u 92. minuti i 48. sekundi na asistenciju Modrića, a mnogi smatraju taj trenutak ključnim u nadolazećim godinama dominacije Reala u najjačem klupskom natjecanju u Europi.

"Real Madrid se uvijek vraća", napisao je Ramos u opisu objave i podsjetio navijače Reala na osvajanje La Decime (10. trofej Kupa/Lige prvaka za Real u povijesti).

Ramos je jedna od najvećih legendi "los blancosa" u povijesti. Za Madriđane je igrao od 2005. do 2021. kada prelazi u PSG, a za "kraljeve" je skupio čak 671 nastup i zabio 101 gol, uz 40 asistencija.