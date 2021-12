Sergio Ramos (35) sljedeće godine opet dolazi na Santiago Bernabeu. No, malo tko je je prije nekoliko mjeseci mogao zamisliti da će to biti u dresu PSG-a.

Legendarni Španjolac bio je dugogodišnji vojnik 'kraljevskog' kluba i kapetan koji je u Realu proveo 16 godina te osvojio četiri Lige prvaka, pet La Liga, četiri Kupa i odigrao 671 utakmicu uz čak 101 gol. No, njegova madridska bajka završila je neslavno.

Real mu je nudio jednogodišnji ugovor s plaćom od 10 milijuna eura, a on je tražio dva milijuna eura više i dvogodišnji ugovor. No, kada je vidio da se teško cjenkati s Florentinom Perezom, prihvatio je prvotnu ponudu kraljevskog kluba. Ali, trenutak prekasno. Perez ga je već otpisao i olako pustio jednog od najboljih stopera u povijesti.

Ramos je tako na kraju prošle sezone napustio Santiago Bernabeu te otišao u PSG kao slobodan igrač. Ipak, sudbina je htjela da se već ove sezone vrati u svoj nekadašnji dom. I to je dobrano umiješala prste.

Parižani su prvo trebali igrati protiv Manchester Uniteda u osmini finala Lige prvaka, ali zbog velike pogreške tijekom ždrijeba, Uefa je ponovila 'ples kuglica' koje su u konačnici PSG spojile s Realom. Prvi susret na rasporedu je 15. veljače u Parizu dok je uzvrat 9. ožujka u Madridu.

- Prvo smo izvukli Manchester United, više bih volio da je tako ostalo, ali povratak na Santiago Bernabeu je razlog za sreću. Nisam se stigao oprostiti od navijača zbog koronavirusa. Sudbina se zna tako našaliti, znate što osjećam prema Real Madridu, znate ga volim - kazao je Sergio Ramos.

Ne krije ljubav prema Realu za koji je dao sve što je mogao, ali ovaj put je PSG njegov poslodavac. Naravno, bit će to izrazito emotivno teška utakmica za njega. Vratit će se na stadion na kojemu je proveo 16 godina i postao legenda kluba, ali život ponekad piše nepredvidljive priče. Takvu je ispisao i za legendarnog Španjolca koji će sada morati izbaciti svoj voljeni klub ako želi do petog naslova Lige prvaka. Emocije će ovaj put morati ostaviti po strani.

- Sad sam u PSG-u i moj posao je braniti ga. To je klub koji se kockao kad me uzeo i za njega ću se boriti do smrti.