Raphinha je prozvao Atletico: Otišli su predaleko s Alvarezom. Ne znam kako će funkcionirati...

Barcelonina zvijezda Raphinha je komentirao situaciju oko Juliána Álvareza, čiji je mogući transfer iz Atlética u Barcelonu ovog ljeta bio jedna od većih nogometnih priča. Brazilac smatra da madridski klub nije trebao toliko otežavati odlazak argentinskom napadaču.

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- Julián je nekoliko puta jasno rekao ljudima u klubu da želi otići. Pritom je izrazio želju da karijeru nastavi upravo u Barceloni. Razumijem da klubovi ne žele olako ostati bez svojih najboljih igrača, posebno kada je riječ o izravnim rivalima, ali mislim da je Atlético u ovom slučaju otišao predaleko, rekao je Raphinha.

Foto: Albert Gea

Barcelona je tijekom ljeta ozbiljno pokušala realizirati transfer. Prema navodima iz Španjolske, katalonski klub bio je spreman izdvojiti više od 100 milijuna eura, no Atlético nije prihvatio ponudu. Situacija je dodatno zakomplicirana nakon što je Álvarez ranije dobio uvjeravanja da će moći napustiti klub ako to bude želio. Kada je naposljetku zatražio transfer, iz Atlética su mu, prema dostupnim informacijama, poručili da može otići u bilo koji klub osim Barcelone.

Argentinac je zbog cijele situacije u jednom trenutku odbijao trenirati, a odnos s dijelom navijača pritom se dodatno pogoršao. Unatoč interesu drugih klubova, ostao je u Madridu, dok se Barcelona prema tim navodima nije odrekla ideje da ga ponovno pokuša dovesti nakon završetka sezone.

Foto: Phil Noble

Raphinha smatra da bi za igrača bilo važno pronaći sredinu u kojoj se osjeća zadovoljno.

- Teško je funkcionirati kada se ne osjećaš ugodno i kada više ne želiš biti ondje. Naravno, odnos između Juliána i Atlética može se promijeniti, ali teško je imati potreban mir ako ostaješ na mjestu na kojem ne želiš biti, dodao je Brazilac.

Raphinha je pritom govorio i o izboru za Zlatnu loptu. Njega i Pedrija nema među 30 nominiranih igrača, što je izazvalo brojne reakcije.

- Ne mogu ja odlučivati o tim stvarima, ali smatram da je čudno što Pedri i ja nismo među 30 kandidata. Neke odluke jednostavno ne mogu razumjeti, rekao je nogometaš Barcelone.

Za njega je glavni kandidat njegov klupski suigrač Lamine Yamal.

- Yamal bi ove godine trebao osvojiti Zlatnu loptu. Iza njega su odlične brojke, trofeji i vrhunske utakmice. Privlači ogroman interes publike i ljudi plaćaju velike iznose kako bi ga gledali. Uz poštovanje prema svim ostalim kandidatima, Lamine je poseban, zaključio je Raphinha.