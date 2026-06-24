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BRAZILSKI SUPERSTAR

Raphinha otpao zbog ozljede, protiv Škotske upada Neymar

Piše HINA,
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Raphinha otpao zbog ozljede, protiv Škotske upada Neymar
Foto: Jeenah Moon

Raphinha se je ozlijedio u petak u susretu protiv Haitija, koji je Brazil dobio sa 3-0.

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U utakmici posljednjeg kola C skupine na Svjetskom nogometnom prvenstvu, protiv Škotske, izbornik Brazila neće moći računati na krilnog napadača Raphinhu, koji je ozlijedio stražnju ložu. Raphinha se je ozlijedio u petak u susretu protiv Haitija, koji je Brazil dobio sa 3-0. On je izašao iz igre u 40. minuti, a zamijenio ga je Rayan.

Novinare je zanimalo tko će ga zamijenti protiv Škotske. - Razmišljamo samo o tome da odigramo dobru utakmicu u najboljoj mogućoj postavi. To vrijedi i za napadače. Imamo jasnu ideju tko će zamijeniti  Raphinhu - rekao je Carlo Ancelotti. 

Jedan od onih koji bi ga mogao zamijeniti je i 34-godišnji Neymar, koji se je oporavio od ozljede potkoljenice.  

- On je na raspolaganju, vrlo dobro je trenirao ovaj tjedan. Fizički je spreman i sretni smo što se je vratio. On je igrač visoke kvalitete. Mogao bi igrati u drugom poluvremenu ili čitavih 90 minuta. Njegov stav je vrlo dobar, dobrog je raspoloženja i želimo da igra što je prije moguće - rekao je Ancelotti.

U skupini C Svjetskog prvenstva na vrhu su Brazil i Maroko sa po četiri boda, Škotska ima tri, a Haiti je bez bodova. U srijedu po američkom vremenu sastaju se Brazil i Škotska, te Maroko i Haiti.

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