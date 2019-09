Rapsodija Ferrarija: Vettel prvi u trećoj pobjedi Talijana u nizu

Sebastian Vettel je slavio na noćnom spektaklu po ulicama Singapura i time povezao treću uzastopnu pobjedu za Ferrari. Nijemac je do pobjede došao zahvaljujući ranom zaustavljanju u 20. krugu što mu je donijelo vodstvo utrke. Drugi je završio Charles Leclerc, dok je podij još popunio Max Verstappen.

Četvrti je završio vodeći vozač u prvenstvu Lewis Hamilton nakon slabog strateškog nastupa Mercedesa. Njegov momčadski kolega i najbliži pratitelj u prvenstvu, Valtteri Bottas, završio je peti.

Alexander Albon je završio šesti, a na sedmom mjestu je završio Lando Norris nakon što je čitavu utrku čvrsto držao sedmo mjesto. U krugu osvajača bodova su se još našli Pierre Gasly, Nico Hülkenberg i Antonio Giovinazzi. Čak tri Safety Cara su obilježili drugi dio utrke, a iz utrke su odustali Stroll, Perez i Raikkonen.

Iduća utrka je za tjedan dana u Rusiji.

Nekoliko minuta nakon 14:10h po hrvatskom vremenu ugasila su se crvena i krenula je VN Singapura, pravi spektakl u F1 kalendaru. Start za vodeće prošao je bez promjene u pozicijama. Leclerc je glatko zadržao prvo mjesto dok je Vettel izazvao Hamiltona za drugo mjesto, ali bez veće opasnosti za Britanca. Nico Hülkenberg, George Russell i Carlos Sainz morali su već u prvom krugu u boks nakon incidenta u prvom zavoju. Međutim, Španjolac se zadržao u boksu čak 42 sekunde i već je u trećem krug imao krug zaostatka za vodećima. Drugi McLaren, Lando Norris, ima više sreće i nalazio se na sedmoj poziciji.

U trećem krugu se, po običaju, dozvolila upotreba DRS-a. Leclerc je izgradio 1.2s prednosti tako da nije bio ugrožen od strane Hamiltona. Nakon devet krugova vodeća šestorica iz ‘Velike trojke’ su se malo odvojili od ostatka grida, ali između njih su bili sitni zaostatci. Vodećeg Leclerca i šestoplasiranog Albona dijelilo je samo nešto više od pet sekundi

Daniil Kvjat, koji je par krugova ranije izgubio pozicije od Ricciarda i Strolla, u 12. krugu odlazi u boks i umjesto mediuma stavlja hard s gume. Najveći problem za vodeće vozače je to što bi upali u gužvu u sredini poretka, tako da će svi produžiti prvi stint.

Napokon smo vidjeli malo akcije u 19. krugu kada su Vettel i Verstappen postali prvi od vodećih vozača koji su otišli u boks. Ferrari je dobro procijenio Vettelovo zaustavljanje, vratio se na stazu kao deseti bez prometa ispred i iza sebe. Verstappen je izašao tri sekunde iza Nijemca, kao 12., ali je do kraja kruga uspješno prestigao Hülkenberga.

Krug poslije Leclerc odlazi u boks, ali se na stazu vraća iza Vettela! Undercut se odlično isplatio za Nijemca koji je prije boksa bio treći s više od tri sekunde zaostatka, a zaredao je i dva najbrža kruga utrke. U 23. krugu Valtteri Bottas odlazi u boks, vratio se kao 9. iza Vettela, Leclerca i Verstappena za kojim zaostaje 6.3 sekunde. U vodećoj trojki su se još, osim Hamiltona, nalazili Giovinazzi i Gasly.

Na kraju 26. kruga Hamilton napokon odlazi u boks po svježe gume. Na stazu se vraća kao osmi, šest sekundi iza Verstappena i neposredno ispred momčadskog kolege Bottasa. Na svoj bolid je bio stavio hard gume (kao i vozači oko njega), a za teoretskim liderom utrke Vettelom zaostaje osam sekundi.

U 30. krugu Vettel agresivno prolazi Gaslyja za drugo mjesto u utrci, a došlo je čak i do manjeg kontakta između dva bolida. Vettel ubrzo bez problema stiže i Giovinazzija za prvo mjesto utrke, a njegova agresivnost bi mu se mogla itekako isplatiti jer je izgradio 4.9 sekundi prednosti ispred Leclerca koji ima više poteškoća s vozačima koji još nisu bili u boksu. Zaostatak između Vettela i Albona iznosi 13 sekundi u 33. krugu, a Giovinazzi ostaje jedini vozač koji još uvijek nije bio u boksu. Talijan vozi već 34. kruga na svojim soft gumama.

Po prvi puta na ovogodišnjem izdanju VN Singapura na stazu izlazi Safety Car zahvaljujući Georgeu Russellu i Romainu Grosjeanu. Russell je u 36. krugu s unutarnje strane prestigao Grosjeana koji nije na vrijeme stisnuo kočnicu i time je poslao Williams u zid.

Krajem 40. kruga Safety Car se povlači u boks i time je krenuo juriš do kraja utrke. Ferrariji su vodili utrkom ispred Verstappena, Hamiltona, Bottasa i Albona. Restart utrke je prošao mirno, jedino je Gasly prestigao Strolla za 11. mjesto. Nijedan vozač nije htio uzeti rizik i odmah nešto pokušati. Stroll je nakon okršaja s Gaslyjem ogrebao zid zbog čega je zaradio puknuće gume pa je morao u boks po novi set i po prvi puta ovu utrku Sainz neće ući kao posljednji u novi krug.

U samo tri kruga ova nedjelja se pretvorila u noćnu moru za Racing Point. Sergio Perez je zaustavio svoj bolid na stazi zbog mehaničkog problema i u 44. krugu na stazu izlazi još jedan Safety Car. Utrkivanje se nastavilo u 48. krugu i nije bilo okršaja među vodećima. U borbi za 12. mjesto je došlo do dodira između Kvjata i Raikkonena i Finac se morao povući iz utrke. Utrka se po treći put nastavila u 52. krugu, a restart je, isto po treći put, prošla bez okršaja između vodećih vozača.

Nije bilo bitnijih okršaja na stazi do kraja utrke, što znači da Vettel dolazi do prve pobjede nakon više od godinu dana i VN Belgije, a zahvaljujući drugom mjestu Leclerca, Ferrari postaje prva momčad u povijesti ove utrke s dvostrukim slavljem. Nijemac je također osvojio nagradu za Vozača Utrke. (bt)

