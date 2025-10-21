Rapsodija PSG-a u Leverkusenu. Inter i Sučić lagano protiv USG-a te je Arsenal 'potopio' Atletico

Aktualni europski prvaci, nogometaši Paris SG-a te aktualni doprvaci, igrači milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka i nakon 3. kola uvjerljivim gostujućim pobjedama, PSG je sa 7-2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4-0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu.

Foto: Thilo Schmuelgen

Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).

Inter je do pobjede stigao pogocima Dumfriesa (41), Lautara (45+1), Calhanoglua (53-11m) i Esposita (76). Petar Sučić igrao je za Inter od 59. minute. Stopostotni učinak zadržao je i Arsenal 4-0 domaćom pobjedom protiv madridskog Atletica uz golove Gabriela (57), Martinellija (64) i Gyokeresa (67, 70).

Foto: Yves Herman

Franjo Ivanović igrao je za Benficu od 63. minute u gostujućem 0-3 porazu od Newcastle Uniteda. Strijelci za "svrake" bili su Gordon (32) i Barnes (71, 83). Newcastle ima šest bodova, dok je Benfica i dalje na nuli.