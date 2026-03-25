Rasistički ispadi protiv Viniciusa skupo će koštati Benficu. Uefa im izrekla visoku kaznu

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Uefa je pokrenula istragu i još uvijek razmatra slučaj u kojemu je Argentinac Prestianni uvrijedio Viniciusa

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (Uefa) kaznila je Benficu sa ukupno 73.000 eura zbog nedoličnog ponašanja navijača u susretu Lige prvaka protiv Real Madrida. Portugalski sastav je kažnjen sa 40.000 eura zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja dijela navijača za vrijeme utakmice koju je Real 17. veljače u Lisabonu dobio sa 1-0.

Televizijske snimke prikazivale su navijače kako prave geste majmuna nakon pobjede "Kraljevskog kluba". Benfica je prethodno suspendirala pet navijača koji su bili pod istragom zbog "neprimjerenog ponašanja na tribinama rasističke prirode".

Utakmica je bila prekinuta na gotovo 10 minuta nakon što je Vinicius rekao sucu da ga je igrač domaćeg sastava Gianluca Prestianni rasistički uvrijedio. Argentinski napadač je prekrio usta dresom i nešto rekao Viniciusu nakon što je Brazilac provokativno proslavio pogodak. Vinicius je odmah otišao do suca i utakmica je zaustavljena jer je Brazilac optužio Prestiannija za rasizam.

MOĆ OSIGURAO PROMJENOM STATUTA DOSSIER INFANTINO Na Fifin račun kupovao si je madrace, prijateljevao s Putinom...
Uefa je pokrenula istragu i još uvijek razmatra taj slučaj. Prestianni je privremeno suspendiran na jednu utakmicu i propustio je uzvrat kojeg je Real dobio sa 3-1. Benfica je kažnjena i sa 8.000 eura jer su navijači koristili lasere i 25.000 eura za bacanje predmeta na teren. Ukupna financijska kazna za ovu utakmicu dosegla je 73.000 eura.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

