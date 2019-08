Raskol u Realu: Zidane i Bale ne pričaju već tri mjeseca...

Gareth Bale i Zidane su u velikoj svađi, to svi već znaju, no njih dvojica nisu pričali čak tri mjeseci. Posljednji put su razgovarali u svibnju kada mu je rekao tri kola prije kraja da ne računa na njega za utakmicu protiv Villarreala, a nije igrao ni u posljednja dva kola.

Svatko je otišao na odmor na svoju stranu, no taj odnos kao da se pogoršao. Bale se vratio na pripreme s ciljem da što prije ode iz kluba, a to priželjkuje i Zidane koji mu nije dao da igra za Real protiv Bayerna, a onda je izjavio:

- Nadamo se da će ubrzo otići, to bi bilo najbolje za sve. Radi se na njegovom transferu. Nemam ništa protiv njega, ali dođe vrijeme kad su promjene nužne, moram donositi odluke. Odlazak je trenerova odluka, ali i igračeva. On jako dobro zna situaciju... - rekao je Zidane.

Njegov transfer u Jiangsu bio je skoro pa gotova stvar. Zaigrao je u prijateljskoj protiv Atletica u kojoj je Real izgubio 7-3, a dok su svi njegovi suigrači bili tužni, on se cijelo vrijeme smijao misleći da odlazi. No sve je propalo. Kinezi su odbili platiti odštetu za njega i htjeli su ga dovesti za besplatno, a Perez je dovoljno pametan da ne pristane na to jer su ga platili 100 milijuna eura. Jasno je da će teško neki klub platiti toliku svotu za njega, obzirom na njegovu jako lošu formu, a i to da u današnje vrijeme ima samo nekoliko klubova koji uopće toliko mogu i platiti.

Hoće li on otići na kraju, još nije poznato, no zna se da ako ostane da kod Zidanea neće igrati. On bi radije izgubio bez njega, nego pobijedio s njim, a to je jasno i samom Velšaninu i Florentinu Perezu.