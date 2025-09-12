Raskol u Srbiji: 'Jokić je došao s viškom kilograma, neki igrači su išli moliti umjesto na trening'

Srbija je na EuroBasket došla kao najveći favorit, tako su ih mnogi vidjeli, a tako su i sami sebe prozvali. Bili su uvjereni da će zlato završiti oko njihova vrata, no njihov put na Europskom prvenstvu završio je već u osmini finala šokantnim porazom od Finske.

Svetislav Pešić i dalje je na funkciji izbornika, barem na papiru, no čini se kako mu je momčad okrenula leđa i da je to jedan od glavnih razloga zašto je Srbija podbacila. Kako piše Sport Klub, Pešić se povjerio prijateljima i otkrio nekoliko pojedinosti iz svlačionice.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Smatra kako je jedan od razloga debakla ozljeda kapetana Bogdana Bogdanovića.

- Svaki put kad bi se nešto dogodilo unutar momčadi, Bogdan mi je to rješavao.

Razočaran je i Nikolom Jokićem koji je, kako tvrdi, došao na pripreme s nekoliko kilograma viška, a zakazao je i u obrani.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

- Što da mu kažem? Pogledaj što smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao s viškom kilograma.

Kada se Bogdan Bogdanović ozlijedio, očekivao je od nekih drugih igrača da preuzmu odgovornost, ali oni su ga razočarali. Riječ je o Marku Guduriću, Aleksi Avramoviću i Ognjenu Dobriću koji su ga, kako kaže, neugodno iznenadili promjenom u ponašanju i pripremi utakmica. Umjesto na šuterski trening, išli su moliti.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

- Trenirao sam igrače svih vjeroispovijesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko. Umjesto da idu na šuterski trening, dio tima ode u crkvu na molitvu. Na sve to, neće jesti meso, a neophodna im je energija - navodno je rekao Pešić, prenosi Sport Klub.

Nakon što je navedeni članak podignuo prašinu u srpskoj javnosti, oglasio se i sam Pešić koji je sve demantirao.

- Što se tiče laži koje su se pojavile na Sport Klubu, ja u principu ne komentiram pisanja medija, ali na molbu naše glasnogovornice Nine Kolundžije, prije svega zbog mojih igrača i cijele momčadi, objavljujem da su to laži i da ono što je napisano ne pripada mom vokabularu. Nažalost, u kreiranju javnog mnijenja u Srbiji, neuspješni analitičari, stručni konzultanti i twitter-novinari dobivaju priliku oblikovati javno mnijenje iako nemaju ni kapacitet ni odgovornost - rekao je Pešić.