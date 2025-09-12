Obavijesti

Sport

Komentari 5
OGLASIO SE I PEŠIĆ

Raskol u Srbiji: 'Jokić je došao s viškom kilograma, neki igrači su išli moliti umjesto na trening'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Raskol u Srbiji: 'Jokić je došao s viškom kilograma, neki igrači su išli moliti umjesto na trening'
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Srbija je podbacila na Europskom prvenstvu, a u javnost je izašlo prljavo rublje iz svlačionice. Navodno mu je momčad okrenula leđa

Srbija je na EuroBasket došla kao najveći favorit, tako su ih mnogi vidjeli, a tako su i sami sebe prozvali. Bili su uvjereni da će zlato završiti oko njihova vrata, no njihov put na Europskom prvenstvu završio je već u osmini finala šokantnim porazom od Finske. 

Svetislav Pešić i dalje je na funkciji izbornika, barem na papiru, no čini se kako mu je momčad okrenula leđa i da je to jedan od glavnih razloga zašto je Srbija podbacila. Kako piše Sport Klub, Pešić se povjerio prijateljima i otkrio nekoliko pojedinosti iz svlačionice. 

FIBA EuroBasket 2025: Serbien - Finnland; 06.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Smatra kako je jedan od razloga debakla ozljeda kapetana Bogdana Bogdanovića.

- Svaki put kad bi se nešto dogodilo unutar momčadi, Bogdan mi je to rješavao.

Razočaran je i Nikolom Jokićem koji je, kako tvrdi, došao na pripreme s nekoliko kilograma viška, a zakazao je i u obrani. 

FIBA EuroBasket 2025: Serbien - Finnland; 06.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

- Što da mu kažem? Pogledaj što smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao s viškom kilograma.

Kada se Bogdan Bogdanović ozlijedio, očekivao je od nekih drugih igrača da preuzmu odgovornost, ali oni su ga razočarali. Riječ je o Marku Guduriću, Aleksi Avramoviću i Ognjenu Dobriću koji su ga, kako kaže, neugodno iznenadili promjenom u ponašanju i pripremi utakmica. Umjesto na šuterski trening, išli su moliti. 

GER, Deutschland vs. Serbien, Basketball, DBB Turkish Airlines Supercup 2025, Finale, 16.08.2025.
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

- Trenirao sam igrače svih vjeroispovijesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko. Umjesto da idu na šuterski trening, dio tima ode u crkvu na molitvu. Na sve to, neće jesti meso, a neophodna im je energija - navodno je rekao Pešić, prenosi Sport Klub. 

Nakon što je navedeni članak podignuo prašinu u srpskoj javnosti, oglasio se i sam Pešić koji je sve demantirao.

- Što se tiče laži koje su se pojavile na Sport Klubu, ja u principu ne komentiram pisanja medija, ali na molbu naše glasnogovornice Nine Kolundžije, prije svega zbog mojih igrača i cijele momčadi, objavljujem da su to laži i da ono što je napisano ne pripada mom vokabularu. Nažalost, u kreiranju javnog mnijenja u Srbiji, neuspješni analitičari, stručni konzultanti i twitter-novinari dobivaju priliku oblikovati javno mnijenje iako nemaju ni kapacitet ni odgovornost - rekao je Pešić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025