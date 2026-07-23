Rasprodani Poljud dočekuje prošlosezonskog člana Lige prvaka! Garcia ima tri dileme

Poljud će večeras opet biti krcat. Hajduk će od 21 sat u prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige ugostiti Pafos, prošlosezonskog sudionika Lige prvaka. Kad se uzme u obzir što je sve o Cipranima izrečeno u zadnjih desetak dana, i to u rasponu od stručnih analiza i izjava relevantnih ljudi iz nogometa koji su radili u klubu i u ciparskom nogometu pa do navijačkog puka koji s velikim zanimanjem prati Hajduk i sve njegove suparnike, može se izvući zaključak kako su Ciprani blagi favoriti, ali isto tako i da Hajduk ima priliku za prolaz.