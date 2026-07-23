Obavijesti

Sport

Komentari 12
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
HAJDUK - PAFOS (21 SAT) PLUS+

Rasprodani Poljud dočekuje prošlosezonskog člana Lige prvaka! Garcia ima tri dileme

Piše Tomislav Gabelić,

Hajdukova postava protiv Žiline je bila stara svega 23 godine u prosjeku, a u odnosu na prošlu sezonu u prvih 11 ostala su samo trojica istih igrača?!

Poljud će večeras opet biti krcat. Hajduk će od 21 sat u prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige ugostiti Pafos, prošlosezonskog sudionika Lige prvaka. Kad se uzme u obzir što je sve o Cipranima izrečeno u zadnjih desetak dana, i to u rasponu od stručnih analiza i izjava relevantnih ljudi iz nogometa koji su radili u klubu i u ciparskom nogometu pa do navijačkog puka koji s velikim zanimanjem prati Hajduk i sve njegove suparnike, može se izvući zaključak kako su Ciprani blagi favoriti, ali isto tako i da Hajduk ima priliku za prolaz.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Dominik Kotarski
FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo
PUNI BATERIJE

FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo

Edin Džeko sa suprugom Amrom ljetuje u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026