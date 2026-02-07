Obavijesti

ZAVRŠNICA FUTSAL EURA

Rasprodano! Krcate Stožice na povijesnoj utakmici Hrvatske

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 9 min
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ludnica za futsalom! Rasprodane ulaznice za finale Europskog prvenstva u Ljubljani. Hrvatska lovi broncu protiv Francuske dok Španjolska i Portugal idu po zlato. Ne propustite spektakl uživo

Veliki interes navijača doveo je do rasprodaje ulaznica finalnog dana Europskog prvenstva u futsalu, koji se ovu subotu održava u ljubljanskoj Areni Stožice. Dvorana će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a među njima će biti i velik broj hrvatskih navijača koji se nadaju povijesnoj brončanoj medalji.

Finalni dan donosi dvoboj za broncu između Francuske i Hrvatske u 16 sati, dok će se u finalu od 19.30 sastati Portugal i Španjolska, dvije reprezentacije s bogatom futsalskom tradicijom. Televizijski prijenos obje utakmice je na RTL-u 2. Organizatori pozivaju posjetitelje da dođu ranije, vrata Arene Stožice otvaraju se u 14.30. Preporučuje se dolazak najkasnije sat i pol prije početka utakmice te korištenje ulaza označenog na ulaznici.

Za posjetitelje je organizirana i besplatna kružna autobusna linija koja će prometovati od 14:30 sati između okolnih parkirališta i Arene Stožice. Organizatori podsjećaju da je ulazak na teren strogo zabranjen prema pravilima Uefe i Nogometnog saveza Slovenije. Sankcionirat će se i svako bacanje predmeta na teren.

