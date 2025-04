Raspucani 'vatreni' u najjačim ligama: Kova utišao kritičare, Kramarić dvostruki strijelac...

Hrvatski reprezentativci i proteklog tjedna bili su raspucani, što sigurno budi optimizam izborniku Zlatku Daliću uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U subotu je Mateo Kovačić najbolje odgovorio na kritike koje su ga pratile posljednjih tjedana na Otoku. Hrvatski veznjak zabio je gol za preokret Manchester Cityja protiv Crystal Palacea.

Još uvijek aktualni prvak Engleske našao se već u prvom dijelu prvog poluvremena u velikom zaostatku od dva gola. Momčad Pepa Guardiole do poluvremena je izjednačila na 2-2, a na samom početku drugog dijela na scenu je stupio veznjak "vatrenih" Kovačić. S ruba kaznenog prostora prizemnim je udarcem zatresao mrežu i donio vodstvo Cityju 3-2. Do kraja utakmice ta se prednost pretvorila u uvjerljivu pobjedu 5-2. Kovačić je igrao do 87. minute, a Joško Gvardiol odradio je cijeli susret.

Briljirao je i jedan od najpouzdanijih Dalićevih aduta, Andrej Kramarić. Trebale su mu samo četiri minute da dovede Hoffenheim u vodstvo protiv Mainza, a konačnih 2-0 postavio je u 32. minuti. Hoffenheim je tom pobjedom dodatno pobjegao iz opasne zone, a Kramarić je stigao do svog osmog ligaškog gola ove sezone.

U domaćem ogledu s Bolognom, Atalanta je povela već u trećoj minuti preko Reteguija, a u 21. minuti Mario Pašalić poslao je loptu u mrežu iz blizine i postavio konačnih 2-0. Bio mu je to treći ovosezonski pogodak u Serie A. Pašalić je odigrao cijeli susret, dok je u redovima Bologne Martin Erlić zaigrao od 77. minute, a Nikola Moro ostao među pričuvama. Atalanta uz utakmicu više zaostaje četiri boda za drugoplasiranim Napolijem.

U španjolskoj pak nastavlja briljirati Ante Budimir. Osasuna je pobijedila Gironu u 31. kolu španjolskog prvenstva, a napadač "vatrenih" doveo je momčad iz Pamplone u vodstvo golom glavom u 39. minuti. U 79. minuti Budimir je asistirao strijelcu Ibanezu za 2-0, a gosti su u sudačkoj nadoknadi smanjili na konačnih 2-1. Budimir je, kao najbolje ocijenjeni igrač utakmice, odigrao svih 90 minuta. Ove sezone postigao je ukupno 16 golova u La Ligi i drži treće mjesto na ljestvici strijelaca, iza Roberta Lewandowskog i Kyliana Mbappéa.

U Belgiji je sa sjajnim igrama nastavio bivši mladi reprezentativac i igrač Rijeke Matija Frigan. Njegov Westerlo i Charleroi odigrali su 2-2, a Frigan je zabio gol već u sedmoj minuti, što mu je bio deseti ligaški gol ove sezone. Frigan je odigrao cijeli susret, kao i Luka Vušković.

