Rasulo u HNK Šibeniku: Isključili im struju i vodu, kasne plaće. 'Zašto vlasnik ne ulaže u klub?'

Stanje u HNK Šibenik nikako nije dobro. Klub je zakucan za dno prvoligaške ljestvice, spominjalo se da plaće u klubu kasne, a u klupskim objektima su isključeni struja i voda. Pojavila se i fotografija mlađih kategorija koje treniraju u mraku, dok su juniori pobijedili Osijek (1-0) u Kupu, ali gosti su nakon utakmice prigovorili nadležnima.

U zapisniku stoji kako gosti nisu imali vode za tuširanje, a dobili smo i potvrdu kako se dogodila situacija koja "nije bila ugodna" gostima, ali zasigurno ni domaćoj momčadi. Već u subotu u goste dolazi Istra 1961 od 15 sati, a pitanje je je li moguće uopće odigrati prvoligašku utakmicu ako su na stadionu takvi uvjeti.

- Ljepše je igrati na dobrom terenu, no naš je zadovoljavajuć. Kako je nama, tako je i protivniku. Nismo imali trening u srijedu, imali smo slobodan dan, ali u četvrtak i petak radimo normalno. Svaki klub ima svoje probleme, ne događa se ništa prestrašno niti to utječe na našu izvedbu - rekao je trener Rajko Vidović.

Vlasnik kluba je Željko Karajica sa svojom tvrtkom SEH Sports & Entertainment Holding, vladao je optimizam kad je preuzeo klub, ali sad je situacija mnogo drugačija.

- Financije su glavni problem svakoga kluba, pa tako i Šibenika, tko zapadne u financijske probleme teško može naći izlaz, a ako nemaš novca ne možeš sjediti za istim stolom s onima koji imaju, i koji nose skupocjena odijela. Klub je privatiziran jer ga grad nije bio u mogućnosti financirati na ovom nivou, a o tome tko je ušao u vlasničku strukturu, što je dogovoreno i što se radi, to ne znam i ne mogu komentirati. Mogu samo reći da je to velika šteta za mene koji sam započeo i završio karijeru u tom klubu, koji sam rođen i živim u Šibeniku, da ne mogu redovito gledati ne samo Hajduk, nego i Dinamo i Rijeku i Osijek, pa i europske utakmice - rekao nam je legendarni igrač Šibenika Nikica Cukrov (71) pa zaključio:



- Teško mi je iz moje pozicije reći tko je kriv, ali ovi novi vlasnici kluba imaju još nekoliko klubova koji funkcioniraju i ne vjerujem da je problem samo u novcu. Ne znam što je njima obećano pri potpisu ugovora i što nije ispunjeno da više ne žele ulagati... Na ta bi pitanja odgovor trebao dati grad Šibenik, koji im je prodao paket dionica, neka javno pokažu dokumente, da svi vidimo što su dogovorili, što je ispoštovano, a što nije, koje su garancije... Previše je tu nepoznanica da bismo mogli donijeti neki zaključak, a od nagađanja nema baš previše koristi. Šteta je da Šibenik nije stabilan prvoligaš jer po svojoj tradiciji i igračima koje je iznjedrio - to bi mogao i morao biti.