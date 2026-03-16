Ratko Kovačić: Možemo biti ponosni na naše parasportaše

Možemo biti ponosni nastupima naših parasportaša, mislim da su svi plasmani objektivni, kazao je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić nakon što je spušten zastor na 14. zimskim paraolimpijskim igrama Milano Cortina 2026. Hrvatska je imala petero predstavnika, četvero paraskijaša i jednog paraboardera, a sva njihova natjecanja održana su u Cortini d'Ampezzo.

Dino Sokolović je osvojio 11. mjesto u slalomu, te 14. mjesto u veleslalomu, Petar Kordić je zauzeo 13. mjesto u veleslalomu, dok slalom nije završio, njegova sestra Karla Kordić je bila 13. u slalomu, dok je Lucija Smetiško bila 11. u veleslalomu, te 12. u slalomu. Bruno Bošnjak je bio deveti u banked slalomu, te deseti i crossu.

- Možemo biti ponosni nastupima naših parasportaša, mislim da su svi plasmani objektivni. U ovom trenutku bilo je teško očekivati više. Njihov pristup je bio sjajan, najvažnije je da su se svi borili i dali sve od sebe - kazao je Kovačić.

Foto: Lisi Niesner

- Posebno smo ponosni što smo imala dva debitanta, Karlu i Petra Kordića koji su budućnost. Vjerujem kako će i ostali nastavit s treninzima i ostati u programu.

Kovačić je dodao kako ga raduje što su Karla, Petar i Lucija Smetiško vrlo mladi i ispred njih su još najmanje dva paraolimpijska ciklusa.

- Samo potrebno je raditi i trenirati i omogućiti im što bolje uvjete za trening.

Kovačića posebno raduje što su se tijekom Igara u HPO javili brojni roditelji djece s invaliditetom koji su pratili natjecanja poželjevši da se i njihova djeca uključe u programe.

- Drago nam je da se ljudi javljaju, uključit ćemo ih u naše razvojne programe. Sada je n

Foto: Lisi Niesner

ajvažnije napraviti dobru analizu ovih Igara, te napraviti plan za budućnost - kazao je dodavši kako se razgovarali s čelnim ljudima Međunarodnog skijaškog saveza (FIS) kako bi se napravili kampovi i natjecanja za mlade.

Skijaški izbornik i trener Luka Dobrinić je istaknuo kako su trenutačni rezultati naša realnost.

- Kao trener uvijek si nezadovoljan jer želiš više, ali ovdje su nastupili najbolji paraskijaši na svijetu. Našim predstavnicima treba čestitati, utrke su odradili hrabro. Imaju plasmane, a to je vrijednost. Znam da bi svi uvijek željeli medalje, ali ovo je sport. Imamo troje mladih skijaša, pred njima je budućnost, no samo treba raditi, bez toga nema ništa.

Hrvatska je na ZPOI imala četiri paraskijaša i to u sve tri kategoriji, slabovidni, stojeći i sjedeći.

- Možemo biti ponosni što smo na ovako velikom natjecanju imali četiri predstavnika. Postoje puno veće države od nas koje nemaju predstavnike u svim kategorijama. Švicarska nema skijašicu, Norveška također. To su zemlje koje imaju savršene uvjete ili si ih stvore. Mi smo ovdje dugi niz godina. Nekada smo bili u vrhu, vjerujem kako ponovi idemo prema tome - dodao je Dario Maravić, koji uz Dobrinića stoji iza uspjeha naših paraskijaša.

- Generalno možemo biti zadovoljni, mi smo ispunili cilj samim dolaskom. Dino i Lucija su zadržali standard rada, imali smo tračak nade u slalomu, ali ovog puta nije išlo. Imali smo i dva debitanta, Petru i Karli su to prve igre, ponosan sam što su završili svoje utrke s pokazanom tehnikom, razumijevanjem skijanja i staza. Svi su dali sve od sebe, to je nama najvažnije, da nitko nije ostao s rezervom - poručio je Maravić.

Zadovoljan je Bošnjakov trener Dragan Katunar.

- Nadali smo se medalji, ali objektivno je bilo teško. Bruno je opravdao očekivanja. U protekle četiri godine došlo je puno novih, mladih natjecatelja, međutim iako Bruno ima 42 godine on je pokazao kako pripada vrhu snowboarda. Imamo i mi jednu skupinu mladih koji trebaju još stasati i trenirati - kazao je.

- Ono čime se posebno ponosimo, što imamo predstavnike u svim skijaškim kategorijama, što je nevjerojatno za našu zemlju i skijaške uvjete koje imamo - poručio je Katunar.