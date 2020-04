'Razmaženi bogataši su gazde klubova, igrači ne dajte novac!'

Dok je igrao nije štedio ni sebe, ni protivnike, a ni suigrače ako bi primijetio da itko od njih daje manje od 100%. Roy Keane (48), nije ni najmanje patetika, istinska je legenda Man Uniteda i britanskog nogometa. Rođeni lider. Tvrda irska kost.

Kad je trebalo, Kean bi bez problema apsolutno sve što misli bez biranja riječi sasuo i Alexu Fergusonu, i Ryanu Giggsu, i Patricku Vieiri... Valjda i kraljici majci i 'Bogu i vragu' ako treba...

Nekad je bio poznat zbog beskompromisnog načina na koji je igrao nogomet, a danas se TV kuće tuku koja će mu više platiti za komentatorsku poziciju.

Kad mu je postavljeno pitanje o rezanju plaća nogometašima, Keanu na kraj pameti nije palo isukati neku diplomatsku, ispranu demagogiju. Rekao je što misli. I kao obično, to mišljenje dosad baš i nismo čuli, a ima itekakve logike.

Gazde? To su okrutni biznismeni

- Da još igram u nekom od većih klubova nema toga tko bi me natjerao da pristanem na smanjenje plaće. Prvo i osnovno: nije ničiji posao što radim sa onim što zaradim. Drugo: ne vjerujte onome što čitate kad su iznosi ugovora u pitanju. Treće: igrači, ne dajte da vas lome s tim pritiskom kako ste razmaženi bogataši - priča Irac.

- Ne znam postoji li itko tko toliko troši u humanitarne svrhe i da bi pomogao drugima, vratio zajednici u kojoj živi ili iz koje je potekao kao nogometaši. Osim toga, ljudi, dajte malo pameti u glavu: pljujete nogometaše da su razmaženi milijunaši... Pa vlasnici klubova su multi-milijarderi. I to, kad je lova u pitanju: okrutni milijarderi! - kaže Kean.

- Svaki poslovni ugovor je osobna stvar poslodavca i zaposlenog. Čudi me koliki su sad spremni stati u taj red da bi pljuvali po igračima. Ta ideja da bi nogometaši trebali iz moralnih razloga pristati na smanjenje plaća, to je: besmislica. Pa nije to ušteda koja ide u državnu blagajnu ili u džep radnika nego: ostaje u džepu pohlepnog multi-milijardera!

Miljarderima je teško? Mo'š mislit

Taj dio priče nije se promijenio iz doba kad je Kean bio igrač.

- Kod ama baš svakih pregovora o novom ugovoru u ama baš svakom klubu vlasnici i direktori daju do znanja kako je u pitanju čisti biznis i ništa drugo. Okay. Takva su pravila igre, može. Ali, gospodo, kad dođe vrijeme za isplatu e onda ćete se držati onoga što ste potpisali. Jer to je čisti biznis, je l' tako? - misli Kean.

- Tako da, kad klubovi, veliki i bogati klubovi danas zovu igrače pa im liježu na savjest i pričaju o moralu... Neka pristane tko hoće. Moj odgovor bio bi: 'Ne. Neću'. I kraj razgovora. Raspreda se o teškim vremenima... Za koga su teška? Za milijardere koji su vlasnici tih klubova?! Mo'š mislit! - zaključio je veliki Roy Keane.