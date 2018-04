'Razmišljam o SP-u, Mbappeu, nisam se odlučio za Australiju'

Fran Karačić (21) jedno je od najzanimljivijih imena u Lokomotivi. Taj desni bek mlade hrvatske reprezentacije privukao je interes - australske reprezentacije!

Po ocu i djedu ima australsko državljanstvo, a predstavnici tamošnjeg nogometnog saveza Karačića žele "upecati" već prije Svjetskog prvenstva u Rusiji. Pred mladim je nogometašem sada teška odluka, Hrvatska bi tako vrlo lako mogla "izgubiti" standardnog igrača iz reprezentacija do 21 godine...

- Cijela priča s Australcima krenula je prije gotovo dvije godine, a onda sam dobio i poziv Ante Čačića u hrvatsku A reprezentaciju za američku turneju i utakmicu s Meksikom. Tada sam se ozlijedio, pa nisam donio još nikakvu odluku, a onda nekoliko mjeseci kasnije prihvatio poziv hrvatske U-21 reprezentacije. Australija se sada plasirala na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, a tu su krenuli novi kontakti s predstavnicima njihovog saveza. Kontaktirali su i mene i Lokomotivu, sada je na meni teška odluka - rekao je u razgovoru za Goal Fran Karačić, pa nastavio:

- Što ću odlučiti? Pa ne bih još o tome, odluku ću donijeti tek kada stigne i službeni poziv Australije. Jasno da mi godi poziv Australaca, pa i da bi mi bila velika čast zaigrati na Svjetskom prvenstvu. No, kažem, konačnu odluku donijet ću tek kada i dođe službeni poziv. Razmišljam o tome svakodnevno, pripremam se za tu odluku, ali sada mi je najbitnije biti zdrav i odraditi što bolju završnicu sezone.

Je li vas iznenadio taj poziv Australaca?

- Možda me i ne čudi toliko jer je sve krenulo još prije dvije godine kada je izbornik Australije bio Ange Postecoglou. Tijekom njegovog mandata bili smo u redovitom kontaktu, a interes Australaca opet raste jer se bliži Svjetsko prvenstvo. Teško mi je reći čudi li me to, ali Lokomotiva je dobar klub, prepun mladih i perspektivnih igrača, pa su Australci to vjerojatno primjetili. Uostalom, bivši izbornik je želio da s Australijom sudjelujem i na prošlogodišnjem Kupu konfederacija, ali tada sam bio ozlijeđen.

S kime ste sada u kontaktu? Izbornikom Bertom van Marwijkom ili nekim drugim pojedincima iz Australskog nogometnog saveza?

- Australci me dugo prate, znaju praktički sve o meni. Najčešće kontaktiram s pomoćnim trenerom reprezentacije Antom Miličićem s kojim sam se i nekoliko puta našao u Zagrebu. On je zadužen za sve Australce koji igraju u Europi, prati ih i skautira, tako da smo i mi sada u redovitom kontaktu. S izbornikom Bertom van Marwijkom još nikada nisam razgovarao, ali putem WhatsAppa jesam s drugim trenerima i psiholozima iz australske reprezentacije.

Otkud uopće vaša poveznica s Australijom? Jeste li uopće ikada bili tamo?

- Nisam. Tata mi je rođen u Australiji gdje je živio do svoje šeste godine, pa se vratio u Hrvatsku. To je bila bakina želja, dok je djed ostao u Australiji raditi sve do 2004. godine. Tako sam po njima već dobio australsko državljanstvo i putovnicu, pa s te strane ne bi bilo nikakve zapreke za mojim nastupima za Australiju.

Koliko je zapravo sada teško odbiti nastup na Svjetskom prvenstvu?

- Svi me ispituju hoću li ići igrati za Australiju, a kad im kažem kako još nisam dobio konačnu odluku poruče mi kako 'nisam normalan'. Znam da mi je ovo jedinstvena prilika za nastupom na SP-u, svjestan kako nije ista konkurencija u Hrvatskoj i Australiji. Već dugo o tome razmišljam, ali sada je sve nekako drugačije jer ta priča postala - stvarnost. Nekako sam mislio da će opet jednom doći ta ponuda Australaca, ali ne još za ovo Svjetsko prvenstvo. Sada je to ozbiljno, svjestan sam kako nemam puno vremena za tešku odluku.

Kada Australija igra sljedeće utakmice? Do kada morate odlučiti o svojoj budućnosti?

- Ma već znam i sve datume, haha. Australija s reprezentativnim kampom uoči Svjetskog prvenstva kreće 19. svibnja, a meni sezona traje do 21. svibnja. Onda će se u dva tjedna odigrati dvije utakmice, pa slijedi odlazak u Rusiju. A tamo će se Australci već 16. lipnja sučeliti Francuskoj.

Znači, za nešto manje od dva mjeseca na suprotnoj bi vam strani mogli biti Mbappe, Giroud, Dembele, Lacazette i ostale francuske zvijezde?

- Haha, tako ispada. Malo mi je to sve još nekako čudno, ipak sam još igrač u HNL-u. Ali, naravno da me sve to jako veseli, bilo bi lijepo na takvoj nogometnoj sceni igrati protiv takvih nogometnih zvijezda.

Jeste li u posljednje vrijeme pratili rezultate Australaca? Znate li i koje njihove igrače?

- Jesam, baš ih pratim otkako je prije dvije godine krenula cijela ta priča oko nastupa za Australiju. Znam dosta igrača koji igraju po Premierligi, pa i kako tamo u reprezentaciji ima dosta Hrvata i Srba, a neki su poput Tomija Jurića nedavno igrali i u HNL-u.

Lokomotivu i Australiju veže zanimljiva poveznica: preko Kajzerice su do tamošnje reprezentacije već dogurali Tomi Jurić i Tomislav Mrčela (bio na popisu ali nikada nije debitirao), vi biste mogli biti treći lokos u Australiji...

- To je u svakom slučaju zanimljiv podatak. Tomija Jurića ne poznajem, ali u Lokomotivi i danas ima nekih igrača koji su to još igrali s njim, koji su ga jako dobro upoznali. A Mrčelu sam dobro upoznao, jedno vrijeme smo zajedno bili u Lokomotivi.

Razmišljate li više sada o Australiji i Svjetskom prvenstvu u Rusiji ili obvezama s hrvatskom U-21 reprezentacijom koja bi sljedeće godine mogla izboriti plasman na Europsko prvenstvo u Italiju i San Marino? A u ovim ste kvalifikacijama standardna karika Nenada Gračana na desnom boku...

- Iskreno, sada puno više razmišljam o odlasku na Svjetsko prvenstvo s Australijom, to mi je nekako ipak puno bliže. Kvalifikacije s mladima nastavljaju se za par mjeseci, a Rusija je ipak već pred vratima - završio je Karačić.