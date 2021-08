Žestoko i agresivno Osijek je otvorio susret protiv CSKA. Išli su na sve ili ništa, ionako su jako puno toga izgubili u Sofiji, ali nije išlo. Prevelik udarac za momčad Nenada Bjelice bio je poraz iz prve utakmice (4-2) koji je očito ostavio traga na igračima. Osijek je bio bolji u Gradskom vrtu, ali morao se na kraju zadovoljiti samo s remijem (1-1). To nije bilo dovoljno pa je slavonski prvoligaš svoj europski put završio u 3. pretkolu Konferencijske lige.

- Dali su igrači sve od sebe, čestitam im na tome, čestitke i CSKA na pobjedi. Mislim da smo u prvoj utakmici igrali jako loše. Danas smo bili drugačiji, bolji, imali šanse, praktički smo sami sebi zabili gol. Jedna poluprilika i šut izvan 16 metara. Lijep gol, ali slučajan. Poslije smo bili koncentrirani i agresivni, stvarali smo šanse preko Škorića i Dakua. Nismo nažalost uspjeli zabiti drugi gol koji bi nam dao vjetar u leđa za treći - kazao je razočarani trener Osijeka Nenad Bjelica.

Osijek je dominirao protiv bugarske momčadi koja je parkirala autobus i čekala pogrešku Osječana. To su dočekali u 33. minuti. Domaća obrana je pogriješila, a Carey je krasno zabio i dodatno bacio u blato osječke nade za prolazak dalje.

Ipak, tko će drugi nego kapetan. Na samom kraju prvog dijela kapetan Mile Škorić poravnao je na 1-1 i dao mrvicu nade svojoj momčadi. Nenad Bjelica je u nastavku bacio sve karte u napad, Osječani se nisu micali iz gostujuće polovice. Imali su čak 23 udarca na gol, no betonska obrane CSKA ništa nije propuštala. A ono i što je prošlo, obranio je Busatto, kao primjerice odlične prilike Škoriću i Dakuu. Na kraju je Bjelica morao stisnuti ruku kolegi Mladenovu.

Što sam rekao igračima na poluvremenu?

- Nastaviti biti strpljiv, pokušavati što prije doći do Bočkaja i Miloša da bi oni s ubačajima uposlili Miereza i Mancea. Dobro smo to radili, došli do izglednih šansi, njihov golman bio je dobar.

Zaostatak i jako loša igra iz prve utakmice očito je ostavila posljedice na igračima. Koliko god je Osijek večeras bio bolji. taj susret ukaljao sve dobro što su napravili u Europi ove sezone i odlučio je putnika u play-off Konferencijske lige.

- Presudila je prva utakmica. Na ovom nivou ne možete sebi dozvolili takvu utakmicu, prespavali smo, ušli u susret podcjenjujući protivnika. To su svi radili pa se uvuklo u igrače. Svi su ih podcijenili, oni su tvrda i čvrsta ekipa. Mi smo u egalu s njima po kvaliteti, ali prva utakmica je presudila. Tko je bolji? CSKA je pobijedio s 5-3 pa je očito da su oni bolji. Koncentrirat ćemo se na prvenstvo, pokušati biti što bolji. Samo fokus na prvenstvo i Kup - završio je Bjelica.

Osječani se sada mogu posvetiti domaćem prvenstvu i Kupu. Već u nedjelju ih u derbiju petog kola HNL-a čeka Rijeka.