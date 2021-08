Prošlu sezonu iz snova zamijenio je početak nove sezone iz noćne more. Drugačije se ne može opisati ono što proživljavaju Niko Kovač i Monaco.

Klub iz kneževine prošle sezone bio je najveći hit francuskog prvenstva, borio se za naslov do posljednjeg kola, no ove sezone u prvenstvu ima remi i dva poraza, a najveći udarac stigao je u srijedu navečer kada su ostali bez grupne faze Lige prvaka nakon remija sa Šahtarom (2-2). I to samo svojom krivicom.

Šahtar je u prvom susretu play-offa slavio 1-0, ali Monaco je već nakon prvog poluvremena imao 2-0 i plasman u Ligu prvaka. Baš sve se u toj utakmici pitalo Kovačevu momčad. Monaco je u potpunosti dominirao terenom, imao čak 25 udaraca od čega deset u okvir, a Šahtar je bio u sporednoj ulozi. Branio se i čekao svoju šansu. I poklon.

Kako to obično bude u nogometu, kad ne iskoristiš svoje šanse, protivnik te kazni. U 74. minuti Marlos je smanjio na 2-1 i izborio produžetke. A tamo ista priča. Igrali Monaca 'jeli' su loptu, redali zicere, a onda tragikomični gol koji ti uništi sve snove.

Mudrik je prošao po lijevoj strani u 114. minuti poput brzog vlaka, ubacio je u peterac, ali lopta je pogodila u nogu Aguilara i odsjela u desnom kutu za 2-2! Bio je to tragikomičan gol koji je uništio baš sav Monacov trud iz prošle sezone. Gol kakav se ne viđa ni u najluđim snovima. Pohitali su igrači Šahtara u zagrljaj nevjerujući da je to ušlo u gol.

A šokiran je bio i Niko Kovač koji je na nevjerojatan način u svojoj drugoj sezoni na klupi Monaca ostao bez Lige prvaka.

- Nogomet je zaista okrutan. Imali su jedan udarac u okvir i postigli dva gola, a mi smo imali valjda 25 udaraca, od kojih 10 u okvir. Takvu ćemo utakmicu uglavnom dobiti s 3-4 gola razlike - kazao je razočarani Kovač.

Monaco je pitanje plasmana u grupnu fazu LP mogao riješiti još u prvom dijelu. Ben Yedder je zabio dva gola, ali imao je još dva zicera. Promašivali su i Volland, Golovin.

- Trebali smo zabiti treći gol prije poluvremena. U nastavku smo ih natjerali da igraju dugim loptama jer obično igraju na kratka dodavanja. Igrali smo vrlo agresivno, kao prošle sezone. Opet smo stvorili puno šansi, ali protivnički golman imao je puno obrana u kasnoj fazi utakmice. Nije to lako prihvatiti - rekao je hrvatski trener.

Slomio ga je taj autogol u produžecima, ali ponosan je na svoju momčad.

- Rekao bih da smo dominirali 190 od 210 minuta. U prvih 20 minuta prvog susreta nismo bili pravi Monaco kakav poznajem. Nogomet je zaista okrutan. Teško je. Ali vrlo sam ponosan na izvedbu mojih igrača, koji su natjerali Šahtar da igra pametnije nego inače. Napravili smo sve kako treba, ali Šahtar je zabio dva gola iz jednog udarca. Čudno je to, ali to je nogomet i to treba prihvatiti. Nećemo sad odustati.

Monaco će tako sljedeću sezonu igrati u Europskoj ligi, no mora se prvi posvetiti domaćem prvenstvu gdje je krenuo katastrofalno. Kovačeva momčad u prva tri kola ima remi i dva poraza.

- Kad sam stigao u klub, rekao sam da želimo vratiti Monaco u Europu i u tome smo uspjeli. Nažalost, propustili smo priliku da igramo u Ligi prvaka, bili smo vrlo blizu i ovo iskustvo će nam koristiti u Europa ligi, posebno mladim igračima kojima je Europa novost. Lako je igrati samo u Ligue 1, ali dva paralelna natjecanja su nešto novo. Moramo se fokusirati isključivo na sljedeću utakmicu protiv Troyesa ove nedjelje - zaključio je hrvatski trener.