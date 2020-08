'Razočarani smo, ali ekipa kao PSG vam može uvijek naštetiti'

Mislim da smo dokazali da se možemo boriti protiv najjačih protivnika i nadam se da bismo mogli ponoviti jednak uspjeh u Ligi prvaka i sljedeće sezone, zaključio je Mario Pašalić

<p>Šteta, bili smo tako blizu, ali to je Liga prvaka. Momčadi s takvom napadačkom kvalitetom mogu zabiti dva gola u dvije minute, rekao je <strong>Atalantin </strong>golgeter, <strong>Mario Pašalić</strong> nakon preokreta u četvrtfinalu Lige prvaka protiv <strong>PSG</strong>-a za Sky.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pašalić pred talijanskim novinarima</strong></p><p>Njegova je Atalanta bila potpuni hit sezone, od no name momčadi stigla je praktički do rušenja velikog PSG-a i prolaska u polufinale Lige prvaka, ali sreća se na kraju osmjehnula Parižanima.</p><p>- Razočarani smo, žao nam je, ali želimo gledati prema naprijed i biti spremniji za Ligu prvaka sljedeće sezone. Učinili smo sve što smo mogli, u to nema nikakve sumnje, ali takve momčadi imaju toliko individualne kvalitete da vam mogu naštetiti u bilo kojem trenutku. Mislim da smo dokazali da se možemo boriti protiv najjačih protivnika i nadam se da bismo mogli ponoviti jednak uspjeh u Ligi prvaka i sljedeće sezone - zaključio je Mario. </p><p>Podsjetimo, nogometaši francuskog prvaka PSG izborili su nastup u polufinalu Lige prvaka velikim preokretom pobijedivši Atalantu sa 2-1 (1-0), iako je talijanska momčad do 90. minute vodila golom hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića iz 27. minute. </p><p>U 90. minuti <strong>Marquinhos </strong>je na asistenciju <strong>Neymara </strong>postigao izjednačujući pogodak, a samo tri minute poslije Parižani su uspjeli izbjeći igranje dodatnih pola sata, što im je omogućio Kamerunac Maxim Choupo-<strong>Moting </strong>uguravši loptu u mrežu nakon ubačaja Kyliana <strong>Mbappea</strong>.</p><p>PSG će u polufinalu 18. kolovoza igrati protiv pobjednika dvoboja njemačkog RB Leipziga i španjolskog Atletico Madrida, koji je na rasporedu u četvrtak, s početkom u 21 sat, na stadionu Jose Alvalade. </p><p>Prvo poluvrijeme prve četvrtfinalne utakmice završnog turnira Lige prvaka prošlo je u očekivano otvorenoj, napadačkoj igri Atalante, koja je nagrađena u 27. minuti pogotkom hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića, te velikim promašajima najskuplje plaćenog igrača u nogometnoj povijesti, PSG-ova Brazilca Neymara.</p><p>Već u 3. minuti je pariška 'desetka' trebala zatresti mrežu momčadi Gian Piera Gasperinijia. Sjajno prošao Neymar kroz obranu Atalante, ali kad mu je ostalo još samo svladati vratara Atalante Sportiella Brazilac je loptu poslao s krive strane vratnice.</p><p>S druge strane je u prvih deset minuta najveća prijetnja bio nizozemski veznjak Hans Hateboer, čije je pokušaje zaustavio vratar PSG-a Keylor Navas.</p><p>Momčad iz Bergama je najopasnija bila iz prekida u kojima su Talijani uglavnom uspjevali dobivati zračne dvoboje s pariškom obranom, ali Navas se nije dao iznenaditi.</p><p>No, u 27. minuti ni kostarikanski vratar nije mogao zaustaviti loptu koju je u gornji desni kut njegovih vrata poslao Mario Pašalić. Akcija nije bila izvedena čisto, djelovala je prilično bezopasno, no, isplatila se upornost kolumbijskog napadača Duvana Zapate, koji je gotovo izgubljenu loptu na sretan način uspio poslati prema Pašaliću, a hrvatski reprezentativac je bez oklijevanja, sa 15 metara lijevom nogom poslao loptu u suprotni gornji kut za slavlje Talijana.</p><p>Bio je to dobar nagovještaj za Atalantu, barem prema statistici posljednjih nastupa u Ligi prvaka. Naime, i u prethodne četiri utakmice Lige prvaka Atalanta bi prva povela i u sva četiri navrata bi Gasperinijeva momčad izlazila kao pobjednik.</p><p>Neymar je do kraja poluvremena uspio upropastiti još jednu dobru priliku poslavši loptu u izglednoj situaciji izvan okvira, što je bila priča prvog poluvremena za Parižane.</p><p>U drugom poluvremenu Atalanta se malo više posvetila čuvanju i zatvaranju prilaza svojim vratima, što se pokazalo dobrom taktikom do 90. minute. No, u tri minute su igrači PSG-a od tragičara prerasli u junake, napativši prijašnje promašaje uz ponešto sreće.</p><p>Imali su je kod izjednačujućeg pogotka, kad je lopta došla do Neymara koji ju je dobro primio u kaznenom prostoru i krenuo prema vratima, a njegov udarac je bio jednako neprecizan kao i svi prijašnji. Na Brazilčevu sreću akciju je pratio Marquinhos i uspio poslati loptu u mrežu.</p><p>Tri minute poslije Kylian Mbappe je napravio ono što se od njega očekivalo kad je ušao u igru u 60. minuti. Prošao je po lijevoj strani, ubacio u sredinu, gdje je na loptu natrčao Kamerunac Choupo-Moting i zatresao mrežu.</p><p>Parižani su na vrlo sretan način dočekali plasman u polufinaleu kojem čekaju pobjednika dvoboja RB Leipzig - Atletico Madrid.</p><p>Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 70. minute, kad ga je zamijenio Muriel. Atalanta je bila bitno oslabljena neigranjem svog najboljeg strijelca Josipa Iličića i svejedno do 90. minute bila bliže polufinalu od skupocjene pariške momčadi. Sreća je, na kraju, ipak bila na strani bogatijeg.</p>