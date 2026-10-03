Obavijesti

Sport

Komentari 0
FOOTBALL LEAKS

Razotkrio je City, a sad će mu ukinuti zaštitu: Moram otići iz Portugala zbog prijetnji smrću

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Razotkrio je City, a sad će mu ukinuti zaštitu: Moram otići iz Portugala zbog prijetnji smrću
Foto: Lee Smith
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznati nogometni zvižđač Rui Pinto ostaje bez policijske zaštite u Portugalu; tvrdi da mu prijete smrću te da mora otići iz zemlje da se spasi. Njegovi odvjetnici traže novu procjenu rizika i nastavak pružanja zaštite

Admiral

Rui Pinto, čovjek koji je postao poznat nakon kreacije Football Leaksa, stranice na kojoj objavljuje javnosti nedostupne informacije o nogometnim klubovima i nogometašima, od 10. listopada trebao bi ostati bez policijske zaštite koju je imao od 2020. godine. Portugalsko povjerenstvo zaduženo za zaštitu svjedoka odlučilo je prekinuti njegovo sudjelovanje u programu, a njegovi odvjetnici najavili su osporavanje takve odluke.

Pinto je odluku primio 30. rujna, nekoliko sati nakon što je neovisna komisija Premier lige objavila da je Manchester City odgovoran za 114 povreda financijskih pravila. Pintovi odvjetnici smatraju da je njihov klijent zbog prekida zaštite izložen povećanom riziku, dok portugalske vlasti procjenjuju da više ne postoji dovoljno visok stupanj opasnosti koji bi opravdao nastavak policijske zaštite.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Pinto tvrdi da se zbog prijetnji kojima je izložen mora privremeno udaljiti iz Portugala.

- Dana 30. rujna 2026. godine, samo nekoliko sati nakon presude kojom je službeno potvrđena krivnja Manchester Cityja, komisija odgovorna za program zaštite svjedoka u Portugalu obavijestila me je o odluci da prekine moje sudjelovanje u programu i povuče policijsku zaštitu, čime me je svjesno dovela u životno opasnu situaciju, izjavio je Pinto.

Nakon odluke portugalskih vlasti najavio je da će u sljedećih nekoliko dana napustiti zemlju. Lokaciju na koju odlazi, kako je rekao, neće otkrivati.

- S obzirom na ove okolnosti, nemam drugu alternativu nego da se u idućih nekoliko dana preselim na lokaciju koja neće biti otkrivena, na neodređeno vrijeme, zbog brojnih prijetnji smrću koje sam dobio i ozbiljnog rizika od pokušaja atentata na mene, rekao je Pinto.

Pinto je u program zaštite svjedoka uključen 2020. godine, nakon što je počeo surađivati s portugalskim pravosuđem i istražiteljima predao materijale povezane s Football Leaksom. Njegovi odvjetnici sada traže novu procjenu sigurnosnog rizika te nastavak zaštite. Kao jedan od argumenata navode i napad na Pinta u Lisabonu u travnju ove godine, koji se dogodio dok je još bio pod policijskom zaštitom.

HAKER RUI PINTO Čovjek koji je srušio City: Još je u zatvoru, odbili mu žalbu...
Čovjek koji je srušio City: Još je u zatvoru, odbili mu žalbu...

Materijali koje je Pinto prikupio i objavljivao, među ostalim i dokumenti koje je ustupio njemačkom Der Spiegelu, kasnije su korišteni u različitim istragama vezanim uz nogometne klubove i financijsko poslovanje. Među njima je i postupak protiv Manchester Cityja. Neovisna komisija Premier lige zaključila je da je City između 2009. i 2018. prekršio ukupno 114 financijskih pravila, uključujući ona koja se odnose na sponzorske ugovore i prikazivanje prihoda i troškova. Klub odbacuje optužbe i najavio je žalbu.

Pinto sebe smatra zviždačem, no njegov odnos s portugalskim pravosuđem traje godinama. U prvom postupku osuđen je za više kaznenih djela povezanih s nezakonitim pristupom podacima i pokušajem iznude te mu je izrečena četverogodišnja uvjetna kazna. Tijekom suđenja 2020. godine nosio je pancirni prsluk, a sigurnosne mjere oko postupka bile su pojačane.

Ranije ove godine oslobođen je u drugom procesu, u kojem se teretio po 241 točki optužnice zbog nezakonitog pristupa elektroničkoj pošti različitih sportskih organizacija u Portugalu, među kojima je bila i Benfica.

NOGOMETNI SKANDAL Football Leaks: Ramos pao na doping testu, sve zataškano?!
Football Leaks: Ramos pao na doping testu, sve zataškano?!

Pinto je posljednjih godina javno iznosio i tvrdnje vezane uz predsjednika Fife Giannija Infantina. Rekao je da je Infantino "postao rak nogometa" i da ne bi smio imati mjesta u budućnosti igre. Pritom je ponovio tvrdnje iz 2018. godine prema kojima je Infantino intervenirao kako bi Manchester City i Paris Saint-Germain izbjegli sankcije Uefe zbog kršenja financijskog fair playa. Infantino je ranije odbacivao takve navode.

U međuvremenu, Pintovi odvjetnici tvrde da je njihov klijent prekidom zaštite doveden u još nepovoljniji sigurnosni položaj. U priopćenju objavljenom u petak istaknuli su da pojedini sudski postupci povezani s njegovim otkrićima još nisu završeni, uključujući slučaj protiv Manchester Cityja.

Pinto je pokrenuo i kampanju prikupljanja novca kojom želi, kako navodi, "preživjeti ovu ozbiljnu situaciju". Za trenutačne okolnosti odgovornost pripisuje portugalskoj državi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa
FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske
OBOŽAVA HRVATSKU

FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske

Edin Džeko je sa suprugom Amrom ljetovao u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026