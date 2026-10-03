Razotkrio je City, a sad će mu ukinuti zaštitu: Moram otići iz Portugala zbog prijetnji smrću

Rui Pinto, čovjek koji je postao poznat nakon kreacije Football Leaksa, stranice na kojoj objavljuje javnosti nedostupne informacije o nogometnim klubovima i nogometašima, od 10. listopada trebao bi ostati bez policijske zaštite koju je imao od 2020. godine. Portugalsko povjerenstvo zaduženo za zaštitu svjedoka odlučilo je prekinuti njegovo sudjelovanje u programu, a njegovi odvjetnici najavili su osporavanje takve odluke.

Pinto je odluku primio 30. rujna, nekoliko sati nakon što je neovisna komisija Premier lige objavila da je Manchester City odgovoran za 114 povreda financijskih pravila. Pintovi odvjetnici smatraju da je njihov klijent zbog prekida zaštite izložen povećanom riziku, dok portugalske vlasti procjenjuju da više ne postoji dovoljno visok stupanj opasnosti koji bi opravdao nastavak policijske zaštite.

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Pinto tvrdi da se zbog prijetnji kojima je izložen mora privremeno udaljiti iz Portugala.

- Dana 30. rujna 2026. godine, samo nekoliko sati nakon presude kojom je službeno potvrđena krivnja Manchester Cityja, komisija odgovorna za program zaštite svjedoka u Portugalu obavijestila me je o odluci da prekine moje sudjelovanje u programu i povuče policijsku zaštitu, čime me je svjesno dovela u životno opasnu situaciju, izjavio je Pinto.

The press release from my lawyers Francisco Teixeira da Mota, Luisa Teixeira da Mota, William Bourdon and Vincent Brengarth regarding the outrageous actions taken against me by the Portuguese State on Wednesday:



PRESS RELEASE



Lisbon and Paris, October 2, 2026



End of Rui… — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) October 2, 2026

Nakon odluke portugalskih vlasti najavio je da će u sljedećih nekoliko dana napustiti zemlju. Lokaciju na koju odlazi, kako je rekao, neće otkrivati.

- S obzirom na ove okolnosti, nemam drugu alternativu nego da se u idućih nekoliko dana preselim na lokaciju koja neće biti otkrivena, na neodređeno vrijeme, zbog brojnih prijetnji smrću koje sam dobio i ozbiljnog rizika od pokušaja atentata na mene, rekao je Pinto.

Pinto je u program zaštite svjedoka uključen 2020. godine, nakon što je počeo surađivati s portugalskim pravosuđem i istražiteljima predao materijale povezane s Football Leaksom. Njegovi odvjetnici sada traže novu procjenu sigurnosnog rizika te nastavak zaštite. Kao jedan od argumenata navode i napad na Pinta u Lisabonu u travnju ove godine, koji se dogodio dok je još bio pod policijskom zaštitom.

Materijali koje je Pinto prikupio i objavljivao, među ostalim i dokumenti koje je ustupio njemačkom Der Spiegelu, kasnije su korišteni u različitim istragama vezanim uz nogometne klubove i financijsko poslovanje. Među njima je i postupak protiv Manchester Cityja. Neovisna komisija Premier lige zaključila je da je City između 2009. i 2018. prekršio ukupno 114 financijskih pravila, uključujući ona koja se odnose na sponzorske ugovore i prikazivanje prihoda i troškova. Klub odbacuje optužbe i najavio je žalbu.

Pinto sebe smatra zviždačem, no njegov odnos s portugalskim pravosuđem traje godinama. U prvom postupku osuđen je za više kaznenih djela povezanih s nezakonitim pristupom podacima i pokušajem iznude te mu je izrečena četverogodišnja uvjetna kazna. Tijekom suđenja 2020. godine nosio je pancirni prsluk, a sigurnosne mjere oko postupka bile su pojačane.

Ranije ove godine oslobođen je u drugom procesu, u kojem se teretio po 241 točki optužnice zbog nezakonitog pristupa elektroničkoj pošti različitih sportskih organizacija u Portugalu, među kojima je bila i Benfica.

Pinto je posljednjih godina javno iznosio i tvrdnje vezane uz predsjednika Fife Giannija Infantina. Rekao je da je Infantino "postao rak nogometa" i da ne bi smio imati mjesta u budućnosti igre. Pritom je ponovio tvrdnje iz 2018. godine prema kojima je Infantino intervenirao kako bi Manchester City i Paris Saint-Germain izbjegli sankcije Uefe zbog kršenja financijskog fair playa. Infantino je ranije odbacivao takve navode.

U međuvremenu, Pintovi odvjetnici tvrde da je njihov klijent prekidom zaštite doveden u još nepovoljniji sigurnosni položaj. U priopćenju objavljenom u petak istaknuli su da pojedini sudski postupci povezani s njegovim otkrićima još nisu završeni, uključujući slučaj protiv Manchester Cityja.

Pinto je pokrenuo i kampanju prikupljanja novca kojom želi, kako navodi, "preživjeti ovu ozbiljnu situaciju". Za trenutačne okolnosti odgovornost pripisuje portugalskoj državi.