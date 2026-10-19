Razvodi se teniski par: Svitolina objavila kraj braka s Monfilsom

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina u ponedjeljak je objavila kraj svog braka s kolegom tenisačem Francuzom Gaelom Monfilsom. Šesta tenisačica svijeta je u objavi na Instagramu navela kako je to "najteža stvar koju je ikada morala podijeliti".

Svitolina je progovorila o teškom emocionalnom utjecaju koji je rat u njezinoj domovini imao na njezino stanje te o tome kako joj je Monfils pružao podršku dok se nosila s tim izazovima, u razdoblju kada je uzela stanku od tenisa da se oporavi.

"No, neke se bitke vode duboko u nama i nikakva količina ljubavi druge osobe ne može ih dobiti umjesto nas. S vremenom sam shvatila da moram pronaći put natrag do same sebe i da to ne mogu učiniti unutar našeg braka."

Monfils i Svitolina, koji su se upoznali 2019., zajedno imaju četverogodišnju kćer.

"Zajedno smo izgradili prekrasan život i dobili najdragocjeniji dar od svih – našu kćer Skai", rekla je Svitolina. "Skai će uvijek biti na prvom mjestu. Naš brak završava, ali naša obitelj ne. Uvijek ćemo biti njezini roditelji, rame uz rame, na svakom koraku njezina života."

Nedavno su zajedno nastupili u mješovitim parovima na US Openu te stigli do polufinala.

Ova vijest se poklopila sa službenim odlaskom Monfilsa u mirovinu.

Četrdesetogodišnji Francuz već je ranije najavio da će sezona 2026. biti njegova posljednja, no očekivalo se da će se od sporta oprostiti na turniru Paris Masters kasnije ovog mjeseca. Međutim, prošli je tjedan otkriveno da ga je organizacija zadužena za antidopinška testiranja u tenisu već evidentirala kao umirovljenog sportaša.

Monfils nije javno potvrdio da je otišao u mirovinu. Ipak, prema pravilima, osoba koja se nalazi na popisu Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) mora biti dostupna za testiranja tijekom razdoblja od šest mjeseci prije nego što joj se dopusti povratak natjecanjima, što čini mogućnost njegova povratka malo vjerojatnom.

Monfils se od Grand Slam tenisa oprostio u rujnu, nakon tijesnog poraza od Learnera Tiena u drugom kolu US Opena.

Prije nego što se oprostio od turnira, postao je najstariji tenisač koji je na njemu ostvario pobjedu još od Jimmyja Connorsa 1992. godine – koji je taj uspjeh također ostvario na svoj 40. rođendan.