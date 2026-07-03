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RĐAVOJ FIFI SVAKA DLAKA SMETA Evo što njihovo pravilo kaže o dodiru lopte i kose

Piše Filip Sulimanec,
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RĐAVOJ FIFI SVAKA DLAKA SMETA Evo što njihovo pravilo kaže o dodiru lopte i kose
Foto: Jeenah Moon
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Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave, piše na službenoj stranici Fife.

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Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak, objasnila je Fifa odluku kojom je sudac Espen Eskas poništio gol Joška Gvardiola u samoj završnici utakmice.

Što se dogodilo?

Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je letjela prema petercu Portugala. U skoku je bio Igor Matanović, a odmah iza njega, u zaleđu, nalazio se Mario Pašalić. Lopta je, naizgled, prošla pored Matanovićeve glave, odbila se od portugalskog braniča Renata Veige i došla do Marija Pašalića, koji je loptu poslao na drugu stativu, a tamo je bio Joško Gvardiol koji ju je pospremio u mrežu.  

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Foto: Jeenah Moon

Senzori u lopti detektirali su dodir tijekom Matanovićeva skoka i to je sucu bilo dovoljno da označi zaleđe i poništi gol. Da je procjena bila da naš napadač nije dirao loptu, zaleđe ne bi postojalo i gol bi vrijedio.

Što piše Fifa?

Ipak, nekoliko je spornih pitanja. Nigdje ne postoji dokaz da je lopta detektirala baš Matanovićev dodir jer nakon njegovog skoka lopta je pogodila i portugalskog braniča Renata Veigu.

Sudac je Matanoviću rekao da je čip pokazao dodir lopte i njegove kose. Na službenoj stranici Fife postoji objašnjenje baš za ovu situaciju.

Foto: fifa

 - Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave, piše na službenoj stranici Fife.

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