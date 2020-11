Reakcije na Novakov prijedlog: Ne, takav tenis bi mi se gadio!

Prvi reket svijeta Novak Đoković predložio je novu promjenu u pravilima igre tenisa na Grand Slam turnirima. Austrijanac Todd Woodbridge oštro se usprotivio ideji da se na turnirima igra na dva dobivena seta

<p><strong>Novak Đoković</strong> (33) često uspijeva uzburkati strasti svojim izjavama. Nekada je to zasluženo dok mu nerijetko i svjetski mediji vole postavljati provokativna pitanja. Ovoga puta stigao je odgovor bivšeg austrijskog tenisača na prijedlog Srbina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p> </p><p>Pitanje koje je pokrenuo najbolji tenisač svijeta sigurno će nailaziti na različita mišljenja. Đoković je mišljenja da bi se mečevi na svim turnirima trebali igrati na dva dobivena seta.</p><p>"Iako postoji tradicija da se na Grand Slamovima igra na tri dobivena seta, ja se zalažem da se sve igra na dva dobivena seta. Mislim da imamo dovoljno mečeva i turnira tijekom cijele godine. Imamo najdužu sezonu na svijetu od svih sportova. Sezona nam počinje u siječnju, a završava u studenom. Svaki tjedan postoji negdje turnir. Ne vidim nijedan razlog osim tradicije zašto bi se Grand Slamovi igrali na tri dobivena seta. Kraći mečevi bi doprinijeli tome da se tenis kao marketinški proizvod poboljša i više zaradi. Moramo se prilagoditi mlađoj generaciji", rekao je Đoković.</p><p>Đoković je pričom o promjeni sistema na Grand Slam turnirima već bio kontradiktoran ideji Rafaela Nadala, a sada mu je kontrirao još jedan legendarni tenisač.</p><p>Austrijanac <strong>Todd Woodbridge</strong> (49) protivi se navedenoj Đokovićevoj ideji, a od 2008. godine na tri dobivena seta igraju se Grand Slamovi dok su se nekoć tako igrali i finalni mečevi Masters turnira. </p><p>"Nema šanse da mu ta ideja prođe. Gadio bi mi se takav tenis. Najbolje kod tenisa je uprava to što su Grand Slamovi posebni i da biste postali osvajač takvog turnira morate biti najbolji i tehnički i taktički i fizički. Ako bi se Grand Slamovi igrali na dva dobivena seta, onda bi svaki turnir izgledao isto. Iznenađen sam što se Novak zalaže za tako nešto. On je jedan od onih koji je dosad imao najviše koristi što se igra na tri dobivena seta i sigurno ima više pobjeda zbog tog pravila, nego poraza", rekao je osvajač 16 Grand Slamova u parovima i poručio kako bi promjena pravila pomogla slabijim tenisačima da ostvaraju bolje rezultate.</p><p>Mislite li da je Đoković ovoga puta u pravu ili griješi?</p>