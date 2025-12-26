Obavijesti

Real će jednim potezom usrećiti Baturinu. U Madrid ide veznjak

Real će jednim potezom usrećiti Baturinu. U Madrid ide veznjak
Prema pisanju španjolskog Diario Asa, Real je oduševljen kako napreduje Nico Paz u Comu te će aktivirati otkupnu klauzulu na ljeto i vratiti mladog argentinskog veznjaka na Santiago Bernabeu

Martin Baturina je na ljeto stigao u Como kao velika nada. Ipak, nedostaje mu minutaže jer na njegovoj poziciji briljira Nico Paz koji je postao vođa momčadi Cesca Fabregasa. Paz je iz Real Madrida stigao u Como za šest milijuna eura, ali je Real ugradio otkupnu klauzulu u ugovor i čini se kako ju je spreman aktivirati i vratiti mladog veznjaka u Madrid, piše Diario As.

Španjolski list piše kako su "kraljevi" čvrsto odlučili vratiti Paza i da će se to dogoditi na ljeto 2026. godine. Aktivirat će otkupnu klauzulu koja iznosi "samo" devet milijuna eura, a vrijednost mladog igrača je nevjerojatnih 65 milijuna eura. Paz je u Comu odigrao 15 utakmica, pet puta zabio i pet puta asistirao. Ni u Realu nisu očekivali da će tako eksplodirati te će ga nakon samo godine dana vratiti u klub. Kako piše As, žele ga do kraja "izbrusiti" na Santiago Bernabeuu i u njemu vide novu veliku nadu.

Također, Fabrizio Romano je objavio da je Paz već rekao "da" Realu, a ostanak u Comu do kraja sezone je odlična odluka za njega. Dobit će još iskustva, ako nastavi sa sjajnom igrom samo će još više uvjeriti čelnike Reala da ga uzmu, a i želi s Argentinom na SP. Tako će se Baturina još morati strpjeti do kraja sezone, a onda bi napokon trebala stići ta prilika.

Bivšem igraču Dinama jako trebaju minute i postoji sumnja da neće ići na Svjetsko prvenstvo jer ne igra u kontinuitetu. Morat će se jako boriti ove sezone, a onda bi iduća mogla biti samo njegova. On je taj koji će preuzeti vezni red od Paza i to je njegova prilika da iskoristi svoj veliki potencijal. Prilika, koju mora zgrabiti svom snagom, je na vidiku i iduće sezone bi Italija trebala upoznati pravog, moćnog Baturinu kakav je bio u Dinamu.

