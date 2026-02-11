Real i Uefa potpisali 'primirje', Superliga je i službeno mrtva!

Nakon gotovo pet godina otvorenog sukoba, pravnih bitaka i teških riječi, saga o Europskoj Superligi konačno je dobila svoj epilog. Uefa i Real Madrid, posljednji i najtvrdokorniji pobunjenik, objavili su sklapanje "sporazuma o načelima" kojim se stavlja točka na projekt koji je prijetio raskolom europskog nogometa. Ovim je činom Florentino Perez, predsjednik "kraljevskog kluba", i službeno kapitulirao, ostavši potpuno izoliran nakon što je prije samo nekoliko dana i Barcelona digla ruke od kontroverznog natjecanja.

U zajedničkom priopćenju koje su potpisali Uefa, Real Madrid i udruženje Europski nogometni klubovi (EFC), navodi se kako je dogovor postignut "za dobrobit europskog klupskog nogometa".

"Nakon višemjesečnih razgovora vođenih u najboljem interesu europskog nogometa, postignut je sporazum o načelima koji poštuje princip sportskih zasluga s naglaskom na dugoročnu održivost klubova i poboljšanje iskustva navijača korištenjem tehnologije", stoji u objavi.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Odustajanje od tužbe teške četiri milijarde eura

Ključan dio ovog pakta, koji mnogi opisuju kao pobjedu Uefe i tradicionalne nogometne piramide, jest rješavanje svih pravnih sporova. To konkretno znači da Real Madrid i promotorska tvrtka A22 Sports Management odustaju od monstruozne odštetne tužbe protiv Uefe, koja se procjenjivala na iznos između četiri i četiri i pol milijarde eura. Time je okončana pravna bitka koja se vodila pred sudovima u Madridu i Luksemburgu, gdje je Europski sud pravde u prosincu 2023. godine presudio da su Uefina pravila o sprječavanju novih natjecanja protivna zakonima Europske unije, što je Perezu i dalo vjetar u leđa za pokretanje odštetnog zahtjeva.

Posljednji pobunjenik ostao je sam

Projekt Superlige lansiran je u travnju 2021. godine uz veliku pompu, kada je dvanaest europskih velikana iz Engleske, Španjolske i Italije objavilo stvaranje zatvorenog natjecanja koje bi im jamčilo stotine milijuna eura prihoda. Međutim, plan se raspao u samo 48 sati pod nezapamćenim pritiskom navijača, posebno u Engleskoj, te prijetnjama vlada i krovnih nogometnih organizacija. Jedan po jedan, klubovi su se povlačili, a do početka ove godine u projektu su formalno ostali samo španjolski divovi. Kada je i Barcelona nedavno objavila službeno povlačenje, Real Madrid i Florentino Perez ostali su potpuno sami na brisanom prostoru, što je očito ubrzalo potpisivanje primirja.