FOTO Realove zvijezde sjele za stol i održale krizni sastanak! A Perez i šefovi nisu bili pozvani...

Piše Luka Tunjić,
Foto: Instagram

Sezona Real Madrida ne ide u najboljem smjeru. "Kraljevski klub" prošlog je ljeta na klupu doveo Xabija Alonsa, koji je nakon vrlo uspješnog mandata u Bayeru Leverkusenu trebao započeti novu eru u glavnom gradu Španjolske. Međutim, legendarni Španjolac na klupi je izdržao tek do siječnja, kada mu je presudio poraz od Barcelone u finalu Superkupa.

Samo nekoliko dana kasnije, Real je pod vodstvom Alonsovog nasljednika, Alvara Arbeloe, ispao iz španjolskog Kupa od drugoligaša Albacetea. Kao sol na ranu, krajem siječnja Real je šokantno izgubio od Benfice i time "prokockao" mjesto u top 8 Lige prvaka, što znači kako mora odigrati dvije utakmice doigravanja (i to upravo protiv Benfice!) umjesto direktnog mjesta u osmini finala najelitnijeg europskog natjecanja...

LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Sve to "iskorištavaju" španjolski mediji, koji pišu o raskolu o svlačionici, lošem odnosu među glavnim zvijezdama i napetoj atmosferi koja vlada na Santiago Bernabeuu. Sve je to motiviralo realovce na organizaciju tajne večere u jednom madridskom restoranu.

Cjelokupna momčad Real Madrida okupila se na kasnoj večeri, a poseban detalj je da na njoj nije bilo prisutnog niti jednog člana stručnog stožera, uključujući i glavnog trenera. Svrha ovog druženja bio je dogovor da će svi igrači zajedno dati svoj maksimum u posljednjim mjesecima sezone, koji će odlučivati o osvajačima La Lige i Lige prvaka.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koja prikazuje nasmijana i opuštena lica zvijezda "kraljevskog kluba", od Judea Bellinghama i Eduarda Camavinge do Thibauta Courtoisa.

Posebno zanimljiv detalj, koji je dodatno naglasio duh zajedništva, jest tko je platio račun. Prema informacijama koje je otkrio veznjak Dani Ceballos, trošak večere ravnopravno su podijelili Kylian Mbappé i Vinicius Jr., preuzevši uloge lidera ne samo na terenu, već i izvan njega.

